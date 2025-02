Beer&Food Attraction 2025: "The Democratic Pub" al debutto

The Democratic Pub, il nuovo format di pub, ideato da tre aziende italiane leader nel settore Ho.Re.Ca e non solo, sarà ufficialmente presentato in occasione della fiera Beer&Food Attraction di Riminifiera, promosso da Italian Exhibition Group (Ieg). Un concept inclusivo che ridefinisce l’esperienza del pub sarà infatti “svelato” ufficialmente al Beer&Food Attraction il 16 febbraio alle ore 15:30, presso lo stand a pochi passi dall’ingresso Ovest della fiera, alla presenza di esponenti della stampa e di esperti del settore.

E sarà proprio lo stand ad essere il primo prototipo realizzato in concreto del nascente progetto. The Democratic Pub nasce con l’obiettivo di coniugare tradizione e modernità, creando un ambiente inclusivo e accogliente per un pubblico ampio e diversificato. La sua offerta gastronomica e di bevande si distingue per la qualità e la varietà, garantendo un’esperienza di alto livello accessibile a tutti.

“Essere democratici non significa offrire prodotti economici, ma rendere la qualità un diritto e non un privilegio”, afferma Giuseppe Perrella, direttore commerciale di Perrella Network, azienda punto di riferimento nel settore HoReCa in Italia. E proprio Perrella Network è fulcro della rete di aziende specializzate, ideatrici del progetto e che forniranno supporto tecnico, operativo, di fornitura e di gestione in tutte le fasi di progettazione, apertura e vita dei nascenti pub.

Il progetto D-Pub si basa su tre pilastri fondamentali che ne definiscono l’essenza e la visione. Al centro la qualità del servizio e un’attenzione particolare all’esperienza del cliente. Altro aspetto chiave è la sostenibilità, che si traduce in un’accurata selezione di prodotti in declinazioni locali e in decisioni responsabili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e valorizzare le risorse del territorio. Infine, il progetto si distingue per la sua identità e autonomia.

The Democratic Pub non è un franchising, ma un modello che pone il gestore al centro del progetto, rendendolo parte attiva e protagonista. Questo approccio permette a ogni locale di mantenere la propria personalità, adattandosi al contesto in cui opera e offrendo un’esperienza distintiva. L’evento di presentazione del 16 febbraio rappresenta quindi un’occasione imperdibile per scoprire The Democratic Pub e il suo potenziale nel panorama della ristorazione.