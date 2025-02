Logistica, Grendi si avvicina a 200 anni con conti in rialzo

Investimenti in aumento da quota 36,5 milioni di Euro nel 2024-2026 di cui il 38% pari a circa 14 milioni di Euro effettuati nel 2024 con destinazione prevalente (l'84%) ai trasporti marittimi e ai terminal portuali. Sono questi i numeri principali del Gruppo Grendi, impresa famigliare nata a Genova nel 1828 operativa nell'ambito del trasporto marittimo e della logistica. La previsione di fatturato consolidato 2024 è di circa 117,6 milioni di Euro, in rialzo del 20% rispetto a 98 milioni del 2023. Innovazione, adattamento e sostenibilità, fanno sapere dalla società che ha presentato questa mattina a Genova i numeri 2024, sono le "parole d'ordine del gruppo che nel 2024 ha impresso forte accelerazione alla e attività di diversificazione e internazionalizzazione".

In "MA Grendi dal 1828", ossia nella società che si occupa dei trasporti nazionali e della distribuzione via terra, il fatturato è stato pari a 38,3 milioni di euro il 5% in più rispetto al 2023, a fronte di un volume di 1, 6 milioni di quintali trasportati e 260 mila quintali distribuiti per mezzo della sua rete di magazzini di raccolta e distribuzione sul territorio nazionale. Il gruppo mostra personale diretto in crescita a quota 236 persone nel 2024, circa il 40% in più rispetto al 2023 e oltre il 110% in più negli ultimi 5 anni, rispetto a 112 dipendenti del 2019.

"La crescita degli investimenti e l'aumento del personale -sottolinea Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi trasporti marittimi- hanno contribuito alla creazione di valore nell'esercizio appena concluso e confermano la volontà del gruppo di trasformare in risultati concreti i progetti di sviluppo portati avanti in questi anni: dalle nuove società pert la gestione armatoriale del nostro gruppo, che nel 2024 è ritornato armatore diretto con l'acquisto della nave Grendi Futura, allo sviluppo dei servizi internazionali di trasporto merci dirette verso il Nord Africa, al potenziamento dei terminal in cui operiamo".

Ne è prova Gmt, Grendi Trasporti marittimi che, con 8 partenze settimanali dal terminal Marina di Carrara a quelli di Olbia e Cagliari, nel 2024 ha realizzato un incremento del fatturato a 81,3 milioni di Euro, in rialzo del 26% rispetto a 64,5 milioni del 2023 con un progresso del 134% rispetto a 34 milioni del 2020.

Per quanto riguarda l'attività internazionale per conto terzi operata da Mito il terminal container internazionale del gruppo Grendi con sede nel Porto Canale di Cagliari, il fatturato 2024 è cresciuto a 6,6 milioni di Euro. Tra i progetti in corso per il 2025 il gruppo genovese punta ad aumentare la sua capacità di trasporto su linea regolare nazionale attraverso la sostituzione di una delle tre navi della flotta: punta, inoltre, a continuare a sviluppare i servizi marittimi internazionali e feeder.