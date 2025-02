Tonno: accordo UE-Capo Verde per attività regolamentata

56 imbarcazioni dell'Unione Europea sono state autorizzate a pescare tonno e specie affini nei prossimi cinque anni nelle acque di Capo Verde, in base a un accordo di pesca aggiornato. Per la precisione, si tratta di 24 tonniere congelatrici con reti a circuizione, 10 tonniere con lenze e canne e 22 pescherecci con palangari di superficie battenti le bandiere di Spagna, Francia e Portogallo. Tutte queste imbarcazioni potranno pescare fino a 7000 tonnellate di tonno e specie affini ogni anno fino al 2029.

In cambio, l'UE fornirà un contributo finanziario di 780mila euro all'anno, di cui 350mila euro per i diritti di accesso alle acque di Capo Verde e 430mila euro per sostenere la politica della pesca e il settore dell'economia blu di Capo Verde. Inoltre, le tasse di pesca pagate dai proprietari delle imbarcazioni potrebbero arrivare a quasi 600mila euro all'anno.

L'accordo mira a migliorare la cooperazione tra UE e Capo Verde per aiutare il paese a sviluppare una politica della pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo socioeconomico. Si tratta di un contributo agli sforzi più ampi in materia di controllo della pesca e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Inn), in quanto include norme volte a migliorare il monitoraggio delle imbarcazioni, la gestione delle autorizzazioni di pesca e misure di gestione per gli stock di squali.

Gli eurodeputati hanno dato il loro consenso al nuovo protocollo con 507 voti a favore, 76 contrari e 16 astensioni. "Questo accordo concilia la remunerazione per le opportunità di pesca con il sostegno allo sviluppo sostenibile del settore ittico di Capo Verde, con il controllo e gli sforzi per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Inn). Promuoverà inoltre condizioni di lavoro dignitose e rafforzerà le capacità scientifiche a Capo Verde. È un buon accordo che protegge i pescatori da entrambe le parti e la sostenibilità dei nostri oceani", ha affermato il relatore Paulo do Nascimento Cabral (Ppe), eurodeputato portoghese.

L'accordo fornisce il quadro giuridico affinché le navi dell'UE possano pescare specie altamente migratorie (tonni e squali) nelle acque di Capo Verde. Fa parte di una rete di accordi dell'UE con gli stati costieri dell'Africa occidentale, tra cui Marocco, Mauritania e Guinea-Bissau.

Il primo accordo con Capo Verde, stipulato nel 1990, è stato sostituito nel 2007 da quello attuale, che è stato rinnovato ogni cinque anni da allora. Il nuovo protocollo di attuazione dell'accordo è in applicazione provvisoria dal 23 luglio 2024. L'accordo riguarda la pesca del tonno e delle specie associate nel rispetto delle norme definite dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (Iccat).