Purina: in espansione le "piramidi umide" per gatti

Nestlé Purina PetCare sta espandendo il suo innovativo cibo umido per gatti a forma di piramide in Europa e negli Stati Uniti, poiché Nestlé si concentra su innovazioni "meno numerose, più grandi e migliori" per un maggiore impatto commerciale. In Europa, una nuova variante realizzata in gelatina trasparente con tagli teneri finemente tagliati a cubetti in tre varietà, con salmone, con pollo o pesce bianco, sarà lanciata in quindici mercati con il marchio Purina Gourmet Revelations. Ci sono piani per un'ulteriore distribuzione nel 2026 per raggiungere la scala e guidare la crescita.

Il nuovo cibo per gatti è stato sviluppato con approfondimenti da parte degli scienziati Purina sull'impatto della forma del prodotto, che hanno suggerito che la forma a piramide della gelatina potrebbe incoraggiare l'intera gamma naturale di comportamenti di morso largo, lecca-morso, lecca e mastica nei gatti. La gelatina a forma di piramide con tagli fini porta una nuova deliziosa aggiunta alla gamma Gourmet Revelations in Europa, che offre già una piramide realizzata in una delicata mousse con una salsa a cascata.

Gli esclusivi contenitori brevettati "easy release" consentono un servizio facile e aiutano a garantire che il cibo mantenga la sua forma piramidale quando viene rilasciato dal contenitore, senza dover usare posate o pulire le fuoriuscite durante il servizio.

Negli Stati Uniti, il mercato più grande di Purina, l'azienda offre attualmente solo la piramide a base di mousse, con il marchio Fancy Feast Gems. Nei prossimi mesi amplierà la distribuzione della piramide di mousse, effettuando un lancio precedentemente limitato a livello nazionale presso tutti i rivenditori di massa.

"Siamo entusiasti di presentare la nostra ultima innovazione: una nuova deliziosa variante del nostro innovativo cibo umido per gatti con la nostra forma piramidale brevettata", afferma Sheri Smithey, responsabile della ricerca e sviluppo Nestlé per PetCare. "Questa innovazione deriva dalla nostra profonda conoscenza della specie felina e dei suoi gusti e comportamenti unici. Molti consumatori descrivono i loro gatti come amanti della mousse, del sugo o della gelatina, quindi con questa nuova consistenza, la gamma Gourmet Revelations può offrire pasti squisiti a una gamma più ampia di intenditori di felini!"

Da parte sua, Dan Smith, responsabile dell'unità strategica globale PetCare, dichiara: "Oltre il 70% dei proprietari di animali domestici descrive i propri animali come membri della famiglia e cerca sempre più modi per dimostrare amore e affetto verso i propri amici pelosi, e il cibo è una parte importante di questo. Il nostro design brevettato del packaging è davvero unico nella categoria e aiuta a offrire un servizio premium, elevando l'esperienza di servizio per i proprietari di animali domestici che desiderano coccolare i propri compagni felini".

Come delineato nel recente Capital Markets Day, il cibo a forma di piramide è una delle sei "grandi scommesse" che Nestlé sta prendendo di mira per la crescita nel 2025. Offrono tutti un'esperienza di consumo elevata e sfruttano la leadership dell'azienda in R&S, innovazione di categoria e competenza produttiva.

La cura degli animali domestici è una delle attività di Nestlé in più rapida crescita in Europa e nel mondo. Il cibo umido per gatti rappresenta circa il 30% delle vendite di Purina a livello globale ed è particolarmente importante in Europa, dove in molti mercati i gatti superano in numero i cani come animali domestici più popolari.

La premiumizzazione del cibo per animali domestici e le esperienze elevate per gli animali domestici e i loro proprietari continuano a guidare la crescita della categoria. Si prevede che le popolazioni di animali domestici nei mercati chiave in tutto il mondo continueranno a crescere nei prossimi cinque anni, in particolare gatti e cani di piccola taglia, anche se a un ritmo più lento rispetto agli ultimi cinque.