Nestlé: crescita organica al 2,2% e vendite in calo nel 2024

"In un contesto macroeconomico difficile e in un ambiente di consumo debole", nel 2024, Nestlé ha ottenuto una "solida performance", in linea con le ultime stime aziendali. A dichiararlo è l'amministratore delegato del gruppo Laurent Freixe. La crescita organica di Nestlé è stata del 2,2%, con un ritorno alla crescita interna reale positiva dello 0,8%, ed entrambi si sono rafforzati nella seconda metà. Il flusso di cassa libero è salito a 10,7 miliardi di franchi svizzeri e il Consiglio propone un aumento del dividendo per azione a 3,05 franchi svizzeri.

"Abbiamo una chiara tabella di marcia per accelerare le performance e trasformarci per il futuro", ha proseguito Freixe. "Aumentare gli investimenti per guidare la crescita è fondamentale per il nostro piano. Ciò significa offrire un gusto e una qualità di prodotto superiori con un valore imbattibile, ampliare le nostre piattaforme e i nostri marchi vincenti, accelerare il lancio delle nostre 'grandi scommesse' di innovazione e affrontare le performance inferiori".

"Stiamo creando il carburante per questi investimenti di crescita", ha proseguito l'amministratore delegato di Nestlé, "attraverso il nostro nuovo programma di risparmio sui costi triennale da 2,5 miliardi di franchi svizzeri. Stiamo facendo buoni progressi e abbiamo già garantito oltre franchi svizzeri 300 milioni di questi risparmi per il 2025.

Dal 2025, i dirigenti Nestlé prevedono che le azioni intraprese determineranno un miglioramento della crescita organica delle vendite, con un margine di profitto operativo sottostante inferiore nel breve termine mentre investiamo per la crescita. "Sebbene vi sia incertezza macroeconomica, abbiamo molte opportunità davanti a noi e abbiamo la strategia, le risorse, le persone e il team per realizzarle", conclude Freixe.

Le vendite totali dichiarate di Nestlé sono scese a 91,4 miliardi di franchi svizzeri (-1,8%), inclusi gli impatti negativi del 3,7% derivanti dai movimenti dei cambi e dello 0,3% dalle cessioni nette. La crescita organica è stata del 2,2%. I prezzi sono cresciuti dell'1,5%, riflettendo una riduzione dell'inflazione nella maggior parte delle categorie dopo due anni di elevati costi di input e aumenti dei prezzi. Il Rig è tornato a crescere positivamente allo 0,8% ed è stato ancora influenzato dalla debole domanda dei consumatori in molti mercati, inclusa l'esitazione dei consumatori verso i marchi globali in alcuni mercati. Inoltre, le azioni intraprese per ridurre l'inventario dei clienti nella seconda metà dell'anno hanno ridotto il Rig per l'intero anno di circa 20 punti base.

Per area geografica, la crescita organica è stata guidata dai mercati emergenti e dall'Europa, che insieme hanno più che compensato la diminuzione in Nord America. Nei mercati consolidati, la crescita organica è stata dell'1,2%, con prezzi positivi e Rig. Nei mercati emergenti, la crescita organica è stata del 3,7%, guidata dai prezzi con Rig positivo.

