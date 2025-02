Nestlé /2. Solida crescita per Sanpellegrino

Nell'ambito della presentazione del bilancio 2024 (leggi notizia EFA News), Nestlé ha riferito anche i dati della crescita organica per prodotto. Il caffè è stato il maggiore contributore con una crescita a una cifra media, sostenuta dai tre marchi Nescafé, Nespresso e Starbucks. Le vendite di dolciumi sono cresciute a un tasso a una cifra media, guidate da KitKat e dai principali marchi locali. Il PetCare ha registrato una crescita a una cifra bassa, guidata dal continuo slancio dei marchi premium basati sulla scienza Purina ProPlan, Purina One e Friskies.

Nestlé Health Science ha raggiunto una crescita a una cifra media, caratterizzata da una crescita a due cifre nella seconda metà dell'anno. Le acque minerali hanno registrato una crescita a una cifra bassa, con una solida crescita per Sanpellegrino e supportata dal successo del lancio di Maison Perrier. Le vendite di Infant Nutrition sono cresciute a un tasso a una cifra bassa, sostenute dal continuo slancio per NANe Lactogen. I latticini hanno registrato una decrescita, poiché un calo delle creme per caffè e dei latticini a temperatura ambiente ha più che compensato la crescita di latti convenienti e soluzioni culinarie a base di latticini. Il Culinary ha registrato una complessiva decrescita, con una crescita a una cifra media in Maggi più che compensata da un calo dei surgelati in Nord America.

Per canale, la crescita organica delle vendite al dettaglio è stata del 2,1%. La crescita organica dei canali fuori casa è stata del 3,2%. Le vendite e-commerce sono cresciute organicamente dell'11,3%, raggiungendo il 18,9% delle vendite totali del Gruppo.

L'utile lordo è rimasto invariato a 42,7 miliardi di euro e il margine di utile lordo è aumentato di 80 bps al 46,7%. Il margine di utile lordo ha raggiunto il 47,2% nel primo semestre, per poi scendere di 90 bps in sequenza al 46,3% nel secondo semestre, spinto da maggiori costi di input per caffè e cacao.

Le spese di distribuzione in percentuale sulle vendite sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente all'8,3%. Le spese di marketing e amministrazione in percentuale sulle vendite sono aumentate di 90 bps al 19,8%. Ciò comprendeva: spese pubblicitarie e di marketing in percentuale sulle vendite in aumento di 40 bps all'8,1%, poiché abbiamo iniziato ad aumentare gli investimenti; e spese amministrative in percentuale sulle vendite in aumento di 50 bps all'11,7% delle vendite, riflettendo in gran parte costi di manodopera più elevati, l'apprezzamento del franco svizzero e voci una tantum. I costi di ricerca e sviluppo in percentuale sulle vendite sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente all'1,8%.

L'utile operativo di trading sottostante è stato di franchi svizzeri 15,7 miliardi, in calo del 2,2% su base riportata e in aumento dell'1,3% a valuta costante. Il margine di utile operativo di trading sottostante è stato del 17,2%, in calo di 10 bps su base riportata e invariato a valuta costante.

La ristrutturazione e le altre voci di trading nette sono state di franchi svizzeri 1,1 miliardi rispetto a franchi svizzeri 1,5 miliardi dell'anno precedente, con una riduzione dovuta principalmente a minori costi di ristrutturazione. L'utile operativo di trading è aumentato dello 0,8% a franchi svizzeri 14,6 miliardi. Il margine operativo lordo ha raggiunto il 16,0%, con un incremento di 40 punti base su base riportata e di 50 punti base a valuta costante.

2/Fine