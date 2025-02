Limone: il 92,4% delle famiglie italiane lo acquista regolarmente

Il 17 febbraio si celebra la giornata mondiale degli agrumi: curiosità e utilizzi firmati dal nutrizionista Luca Piretta e da Polenghi.

Amato per le sue proprietà benefiche e versatilità, alleato della salute e del buon umore, sinonimo di estate e freschezza: stiamo parlando del re degli agrumi, il limone. Qualità che piacciono anche agli italiani, che lo eleggono a mani basse a simbolo dell’Italia (70%) e star del carrello della spesa, acquistato da quasi tutte le famiglie (92,4%). Ma l’agrume, grazie alla presenza della vitamina C, è soprattutto uno scrigno di benessere, un alleato prezioso per la salute del nostro organismo che racchiude in sé anche una storia millenaria.

Lo ricorda Polenghi Food, family company italiana attiva nel mercato europeo dei succhi di limone di alta qualità con oltre 535 milioni di limoni spremuti all’anno e un export in oltre 70 Paesi - che alla vigilia della Giornata mondiale degli agrumi (17 febbraio) - celebra ancora una volta i super poteri della “gemma gialla” del Belpaese.

Aggiungere del succo di limone negli alimenti per facilitare l’assorbimento di ferro, marinata a base di succo di limone per limitare l’effetto dannoso di alcune cotture (griglia), dissetarsi con acqua e limone, succo di limone per un conservante a cinque stelle e Italia Paese record per biodiversità limonicola: ecco i cinque utilizzi e curiosità del succo di limone suggeriti dal nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta e Polenghi Food.

“I veri benefici salutistici del limone derivano dai principi attivi contenuti in esso, il più noto a tutti è la vitamina C", spiega Piretta. "Questa importantissima molecola è un aiuto essenziale per favorire l’assorbimento del ferro, aspetto fondamentale considerando che molte persone soffrono di anemia, soprattutto le donne. Il suo utilizzo è anche piuttosto semplice e non prevede particolari preparazioni: infatti si può aggiungere del succo di limone direttamente sulla carne o sul pesce proprio per ottenere questo super potere, che consiste in un’azione riducente in grado rendere il ferro negli alimenti più biodisponibile, e di conseguenza meglio sfruttabile dall’organismo”.

“La reale caratteristica che rende appetibile il succo di limone per il nostro organismo in caso di arsura", aggiunge il docente, "è da attribuirsi alla sua elevata concentrazione di acqua pari (circa l’88-90%). L'acqua contenuta nel limone aiuta, infatti, a reintegrare i liquidi persi, un aspetto rilevante soprattutto nei mesi freddi come l’inverno, quando bere è più difficoltoso, ma il nostro corpo ha bisogno di rimanere idratato per proteggersi dalle basse temperature. Inoltre, il sapore acido stimola la salivazione, aumentando la sensazione di freschezza e alleviando la secchezza delle fauci. Queste caratteristiche, unite alla capacità della vitamina C di ridurre la sensazione di fatica, spesso associata alla disidratazione, e alla presenza di sali minerali come potassio e magnesio, rendono questo alimento particolarmente apprezzato dal nostro organismo”.