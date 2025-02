Commodities, prepotenti rialzi per grano e granturco, la soia indietreggia

I beni alimentari e agricoli tengono le prime pagine dei giornali, se non altro per "l'interesse" che i dazi e le tariffe del presidente Usa Donald Trump. Per capire meglio come stanno procedendo le cose a livello di prezzi di mercato, vediamo in dettaglio l'andamento delle materie prime analizzato dall'Ufficio Studi di Teleborsa e aggiornato a oggi 17 febbraio 2025

Brillante rialzo per il grano, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,35%. Tecnicamente, il frumento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 610,64, mentre il supporto più immediato si intravede a 583,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.

Prepotente rialzo anche per il granoturco, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,85%. Lo status tecnico del derivato sul mais è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 500,94, mentre il primo supporto è stimato a 487,69. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.

Settimana negativa per la soia, di recente al centro dell'interesse dell'Ue in tema dazi e tariffe: chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,12%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del derivato sui semi di soia restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti.