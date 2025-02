UK: cibo sintetico per animali per la prima volta in commercio

Nel Regno Unito è definitivamente in commercio il cibo per animali domestici ricavato da carne coltivata. La start-up londinese Meatly era stata autorizzata lo scorso luglio per produrre cibi sintetici ricavati da cellule di pollo (leggi notizia EFA News). Il prodotto, realizzato in collaborazione con l'azienda The Pack denominato "Chick Bites" è ora in vendita in piccoli campioni in edizione limitata in un punto vendita londinese della catena Pets at Home, presente nel Regno Unito con 457 negozi.

Owen Ensor, Ceo e fondatore di Meatly, saluta la novità come "un enorme passo avanti, verso un mercato significativo per la carne sana, sostenibile e rispettosa del nostro pianeta e degli altri animali". Meatly diventa così il primo rivenditore al mondo di carne coltivata per animali domestici.

Meatly Chicken viene prodotto da un singolo campione di cellule prelevate da un uovo di gallina. Nel corso di una settimana, le cellule dell'uovo di gallina vengono nutrite con una miscela di aminoacidi, vitamine e minerali, ottenendo una carne con una consistenza che, a detta dei produttori, ricorda il paté di pollo.

"Il lancio dei nostri snack Chick Bites è un momento spartiacque per l'industria degli alimenti per animali domestici. La carne coltivata offre una fonte proteica gustosa, a basso tenore di carbonio e sana, che ha il potenziale per eliminare gli animali da allevamento dall'industria degli alimenti per animali domestici", sostiene Damien Clarkson, Ceo e co-fondatore di The Pack.