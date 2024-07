Regno Unito sdogana carne coltivata (ma solo per animali domestici)

Il Regno Unito è il primo Paese europeo ad approvare l'uso di carne coltivata in laboratorio nel cibo per animali. Gli enti regolatori hanno autorizzato il pollo coltivato da cellule animali, prodotta dall'azienda di carne di laboratorio Meatly. Il gruppo prevede di mettere in commercio il prodotto già quest'anno; tuttavia soltanto nei prossimi tre anni i volumi potranno raggiungere dimensioni industriali.

Da parte sua, la Food Standards Agency (Fsa) si è impegnata a monitorare attentamente qualsiasi nuovo prodotto immesso sul mercato. Non è chiaro quale posa essere il livello di interesse per la carne coltivata in laboratorio per animali domestici e quale impatto avrebbe sull'attuale mercato del petfood. Finora quest'anno nei supermercati britannici sono state acquistati 1,2 miliardi di confezioni di cibo per animali domestici

L'amministratore delegato di Meatly Owen Ensor si è detto convinto della possibilità di immettere rapidamente sul mercato la carne coltivata. "I proprietari di animali domestici chiedono a gran voce un modo migliore per nutrire i loro gatti e cani con la carne: siamo molto entusiasti di soddisfare questa richiesta", ha affermato Ensor, aggiungendo che i proprietari potrebbero presto dare ai loro animali domestici "la vera carne di cui hanno bisogno e che desiderano ardentemente, in un modo più rispettoso del nostro pianeta e degli altri animali".

Meatly afferma che i test per il suo prodotto includevano la dimostrazione che il suo pollo coltivato è privo di batteri e virus, che i nutrienti utilizzati per far crescere le cellule sono sicuri, così come sarebbe sicuro il prodotto finale a base di carne, nutriente e privo di organismi geneticamente modificati, antibiotici, germi nocivi, metalli pesanti e altre impurità.

James Cooper, vicedirettore della politica alimentare presso la Fsa, ha affermato che l'organizzazione ha accolto con favore le innovazioni per utilizzare materiali alternativi come i prodotti coltivati in cellule nei mangimi per animali "se ciò avviene in modo sicuro e come richiesto dalla legge". "La sicurezza di tali prodotti, incluso il cibo per animali, rimane fondamentale e la Fsa monitora attentamente qualsiasi nuovo prodotto immesso sul mercato", ha affermato Cooper.