Colgate-Palmolive entra negli alimenti freschi per animali

Nell'ambito della sua strategia che prevede investimenti in segmenti di prodotto a più rapida crescita adiacenti alle sue categorie principali, Colgate-Palmolive Company ha annunciato di aver concordato l'acquisizione di Care TopCo Pty Ltd, proprietaria del marchio di alimenti per animali Prime100.

La transazione sarà finanziata con una combinazione di debito e contanti e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2025. L'acquisizione è subordinata al ricevimento dell'approvazione normativa in Australia. L'azienda statunitense di beni di consumo non ha rivelato i termini finanziari dell'accordo ma, secondo indiscrezioni, l'operazione si concluderebbe a 500 milioni di dollari australiani pari a oltre 305 milioni di Euro. Colgate-Palmolive non prevede "che la transazione abbia un impatto significativo sugli utili diluiti per azione nel 2025". Questa acquisizione, sottolinea il comunicato ufficiale della società quotata a Wall Street, "consente alla divisione Hill's Pet Nutrition dell'azienda di entrare nella categoria in rapida crescita degli alimenti freschi per animali domestici", completando le diete speciali per animali da compagnia già esistenti, basate sulla scienza e approvate dai veterinari, e rafforzando la sua presenza nel mercato australiano degli alimenti per animali domestici.

Prime100, con sede a Melbourne, in Australia, è un marchio di alimenti freschi per animali domestici che offre prodotti refrigerati e stabili sugli scaffali, venduti a rivenditori specializzati e ad altri rivenditori in Australia. Lanciato nel 2014, Prime100 è un marchio leader nel settore degli alimenti freschi per animali domestici in Australia, grazie alle sue linee di prodotti scientificamente fondate e all'approvazione dei veterinari.

“Prime100 è un marchio forte -spiega Noel Wallace, presidente e amministratore delegato di Colgate- approvato dai veterinari, di prezzo elevato e con un posizionamento distintivo che si inserisce bene nella nostra strategia di crescita a lungo termine nell'alimentazione degli animali domestici. Siamo entusiasti del fatto che questa acquisizione aggiungerà al portafoglio della divisione Hill's un asset di cibo fresco per cani ad alta crescita e redditizio, con l'opportunità di guidare una crescita continua attraverso un'espansione della distribuzione e della consapevolezza”.

John Hazlin, presidente di Hill's Pet Nutrition, ha aggiunto: “Hill's si impegna ad arricchire e prolungare il rapporto speciale tra le persone e i loro animali domestici. Con questa aggiunta, Hill's disporrà di un portafoglio ancora più ampio e complementare di prodotti nutrizionali avanzati, supportati dalla scienza e approvati dai veterinari, per aiutare i genitori di animali domestici a soddisfare le loro esigenze alimentari specifiche. Non vediamo l'ora di lavorare con il team di Prime100 e siamo certi che le nostre competenze congiunte porteranno a nuove scoperte, daranno potere ai veterinari e forniranno ai genitori di animali domestici soluzioni nutrizionali più personalizzate”.