Internazionalizzazione piccole imprese: il "metodo" Federitaly

Si chiude oggi a Napoli la due giorni di congresso di Federitaly (leggi notizia EFA News). Obiettivo fondamentale dell'evento è stato quello di fare il punto della situazione sulle iniziative per la tutela e promozione del Made in Italy. "Vogliamo cercare di capire essenzialmente che cosa si sta facendo, cosa proponiamo di fare, cosa pensiamo che sia giusto fare per tutelare e promuovere le micro e piccole imprese che riteniamo depositarie di una vera eccellenza del Made in Italy, un'eccellenza che è fatta di tradizione, di prodotti di alta qualità ma, soprattutto, di una produzione realizzata interamente sul territorio", ha spiegato a EFA News il presidente di Federitaly Carlo Verdone.

Nella giornata conclusiva Verdone ha presentato l'evento dal titolo “Expo del Made in Italy in crociera", la prima rassegna di eccellenze Made in Italy su di una nave da crociera, che attraverserà gran parte del Mediterraneo: dal 5 al 12 ottobre 30 aziende selezionate esporranno i propri prodotti e potranno presentare il meglio del Made in Italy agli oltre 6 mila passeggeri della nave.

Infine, quest’anno sono stati premiati come ambasciatori dell'eccellenza nel mondo: Salvatore Lauro presidente del Gruppo Lauro e già senatore della Repubblica; Sabrina Zuccalà presidente 4Ward360 srl; Gian Domenico Auricchio amministratore delegato di Gennaro Auricchio Spa; Stefano Dominella presidente di Gattinoni, Claudio Papa Ceo Dolceamaro srl, Giovanni Lombardi presidente Tecno Group.

Da sempre, Federitaly interviene nei processi imprenditoriali "con soluzioni di ordine pratico attraverso gli sportelli d'aiuto presenti all'interno della federazione", ricorda Verdone, "ma anche con interlocuzioni con la parte politica, a partire dai ministeri e dalle commissioni competenti. Riteniamo sia necessaria un maggiore attenzione alle piccole imprese che costituiscono l'ossatura della nostra economia ma che, al tempo stesso, sono ancora poco attenzionate, specie per quanto riguarda innovazione tecnologica e digitale". Obiettivo costante, aggiunge il presidente di Federitaly, è "declinare questi aspetti con una sostenibilità non ideologica ma realmente in linea con la natura di queste attività".

Secondo Verdone, poi, l'innovazione delle imprese non può essere ridotta alla sola "digitalizzazione dei processi produttivi" ma va anche declinata "in termini di approccio dell'azienda con il mercato, usando strumenti che siano innanzitutto a tutela della propria identità". Al punto che Federitaly è stata "la prima federazione al mondo a utilizzare al blockchain in maniera massiva per certificare il 100% Made in Italy con una piattaforma proprietaria della federazione, alla portata di tutte le aziende, comprese le microaziende che non possono permettersi di affrontare un processo certificativo estremamente costoso" (leggi notizia EFA News). "Interveniamo con una serie di strumenti agevolativi che permettono di accedere a questo sistema che poi li porta sui mercati internazionali con una riconoscibilità e con una tutela che prima non esisteva", aggiunge il presidente.

In uno scenario economico internazionale soggetto a cambiamenti così continui e tumultuosi, che prospettive ci sono per le piccole ma preziose eccellenze Made in Italy? Secondo Verdone, "naturalmente non basta solo dire che un prodotto è di eccellenza: va dimostrato anche con strumenti di comunicazione che vanno a delineare la qualità e l'origine delle materie prime utilizzate. Oggi ci troviamo in un mercato non facile, un mercato globale molto selettivo, competitivo. Ci troviamo anche in una situazione geopolitica estremamente complessa che impatta su tutta una serie di elementi. Le micro e piccole imprese si trovano in questo momento estremamente difficoltoso ad affrontare il mercato internazionale".

In questa temperie, Federitaly, in collaborazione con altre organizzazioni, sta cercando di "creare dei presupposti per facilitare questo percorso, ad esempio organizzando dei matching orientati a queste piccole realtà con operatori internazionali, creando anche delle opportunità di sviluppo del mercato internazionale in maniera alternativa". Il presidente annuncia infine la prossima iniziativa di Federitaly: "A ottobre organizzeremo il primo expo del Made in Italy su una nave da crociera. Per sette giorni, su una delle nave più belle del mondo 30 aziende avranno la possibilità di far conoscere i loro prodotti, le loro capacità produttive, la loro eccellenza agli oltre 6000 passeggeri della nave. Sarà il primo Expo galleggiante in un contesto chiaramente molto suggestivo e interessante per avere nuovi sbocchi nei mercati internazionali".