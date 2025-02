Purina Unleashed: ecco le startup vincitrici

Il mondo del pet-care sta evolvendo rapidamente e Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, è in prima linea nel guidare questo cambiamento. L’azienda investe e sostiene le start-up più dinamiche e innovative che hanno come obiettivo il benessere dei pet e il rafforzamento del legame con le persone che li amano attraverso Unleashed, il programma di accelerazione leader nel settore.

Purina Unleashed, giunto alla sua sesta edizione, è la dimostrazione concreta dell’approccio pionieristico di Purina: in 20 settimane, le startup più promettenti del settore vengono supportate nello sviluppo di idee capaci di rivoluzionare il mercato del pet-care, facendo leva anche su tecnologie avanzate e intelligenza artificiale. Le startup vincitrici dell’edizione 2025 presentano varie soluzioni tecnologiche che vanno dalla diagnostica veterinaria basata sull’IA, ai sistemi di identificazione biometrica, da hub per prenotare pet-sitter verificati ad una piattaforma in grado di collegare i proprietari di pet ai prodotti e servizi locali.

Purina, con un approccio olistico, ambisce a creare un ecosistema virtuoso in cui tecnologia e innovazione possono contribuire al benessere dei pet, delle persone che li amano e dei professionisti del settore. Questa nuova edizione si è contraddistinta per la sua internazionalità, infatti le sette startup selezionate provengono da vari paesi del mondo, tra cui spicca anche l’Italia.

Le startup vincitrici sono: Aitem (Italia): Creatori di Laika, l’assistente veterinario basato sull’IA per la guida diagnostica; Hubii (Brasile): una piattaforma di conversational commerce che connette negozi di pet locali con i clienti; Petnow (Corea del Sud): un sistema di identificazione biometrica che permette di riconoscere ogni animale da compagnia in modo univoco; Petpaw (Thailandia): un hub digitale che offre prodotti, servizi e community per i proprietari di pet; Petsy (Polonia): una rete affidabile di pet-sitter selezionati con un servizio personalizzato; SmartPetCare (Svizzera): sviluppatore di iKitty, un distributore automatico smart per cibo umido per gatti; Umami Bioworks (Singapore): una bioplatform che sviluppa prodotti ittici coltivati sfruttando il machine learning.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando ogni settore in un’ottica evolutiva, e il pet-care non fa eccezione”, afferma Rafael Lopez, Regional Managing Director Italia e Sud Europa di Purina. “Abbiamo scelto queste startup perché crediamo che l'innovazione e la tecnologia siano due pilastri strategici per migliorare il benessere dei pet a 360°, rafforzare il pet-human bond e non solo. Portare dei benefici concreti alla vita dei pet significa supportare anche chi si prende cura di loro: veterinari, pet-sitter, operatori specializzati e pet owner. Per questo abbiamo deciso di adottare un approccio olistico, in cui innovazione e tecnologia sono al servizio di tutta la community petcare, creando soluzioni che non solo portano ad una crescita nel settore, ma lo uniscono ancora di più”.

Il programma Unleashed supporta le startup attraverso un approccio test and learn, che punta a far crescere il business. Durante le 20 settimane del programma, ogni startup sviluppa un progetto su misura in linea con i propri obiettivi strategici. Inoltre, Unleashed mira a identificare sinergie tra le startup e Purina, per esplorare opportunità di partnership a lungo termine. Grazie a un mentoring all’avanguardia e al supporto di esperti, il Purina Accelerator Lab continua a promuovere innovazione e crescita nel settore petcare.

"Come in ogni settore, l’IA sta diventando un focus centrale, poiché le aziende esplorano le sue potenzialità e applicazioni. È stato un tema chiave tra le candidature e le startup che sfruttano l’IA nel nostro cohort 2025 rappresentano il meglio nell’utilizzo creativo della tecnologia per far avanzare il settore pet-care”, dichiara Kim Bill, responsabile del Purina Accelerator Lab."Abbiamo visto un’incredibile varietà di idee innovative che spingono i confini del settore. Ogni anno abbiamo ampliato la comunità di Unleashed includendo startup da nuovi Paesi, creando una rete globale di imprese disruptive. Non vedo l’ora di accogliere i partecipanti di quest'anno tra le aziende di successo che abbiamo già supportato".

Tra le soluzioni all’avanguardia selezionate nella sesta edizione del programma spicca l’italiana Aitem, creatrice di Laika, un assistente basato sull’intelligenza artificiale in grado di supportare i veterinari nella diagnosi dei dati clinici, aumentando precisione e affidabilità nei risultati. "Siamo appassionati di animali e del benessere dei loro proprietari, e vogliamo migliorare l’esperienza della pet ownership", dice Massimiliano Melis, Coo di Aitem. "Abbiamo già compiuto passi importanti per introdurre un’innovativa soluzione nel mercato pet-care e il supporto di un gigante affermato come Purina ci aiuterà a fare un ulteriore grande passo avanti. Siamo entusiasti di lavorare con il resto della Classe 2025 per costruire relazioni durature che ci sosterranno nel lungo periodo".

Unleashed non è solo un programma di accelerazione, ma un vero e proprio catalizzatore di innovazione nel settore petcare. Dal 2019, ha supportato 40 startup e continuerà a farlo nei prossimi anni, con l’obiettivo di costruire una community sempre più avanzata e interconnessa. Fornendo alle nuove imprese un mentoring all'avanguardia e risorse pratiche di esperti inestimabili, il Purina Accelerator Lab contribuisce a continuare a promuovere l'innovazione e la crescita nel settore del petcare, e Purina continua ad essere pioniera nel promuovere il legame pet-human supportando realtà innovative con il programma Unleashed.

Per saperne di più sui vincitori del 2025, visitate il sito: https://www.unleashedbypurina.com/