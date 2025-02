Usa. Influenza aviaria: amministrazione Trump corre ai ripari

Il segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti Brooke Rollins ha annunciato un piano da 1 miliardo di dollari per frenare l'influenza aviaria altamente patogena (Hpai), proteggere l'industria avicola statunitense e abbassare i prezzi delle uova. Ciò si aggiunge ai finanziamenti già stanziati per indennizzare gli allevatori per i greggi spopolati.

Come spiegato in dettaglio dal segretario al Wall Street Journal, la strategia, articolata in cinque punti include 500 milioni di dollari aggiuntivi per misure di biosicurezza, 400 milioni di dollari di aiuti finanziari per gli agricoltori colpiti e 100 milioni di dollari per la ricerca sui vaccini, azioni per ridurre gli oneri normativi e l'esplorazione di opzioni di importazione temporanea.

Il primo punto della strategia implica un investimento in misure di biosicurezza di livello Gold per tutti i produttori di pollame degli Stati Uniti. Il dipartimento dell'Agricoltura (Usda) estenderà le sue valutazioni della biosicurezza della fauna selvatica ai produttori di tutto il paese, a partire dagli allevamenti di ovini, per salvaguardare gli allevamenti dalla causa dell'83% dei casi di Hpai, ovvero la trasmissione dagli uccelli selvatici.

L'Animal&Plant Health Inspection Service (Aphis) continuerà a risarcire i produttori i cui allevamenti devono essere spopolati per controllare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Si stanno valutando nuovi programmi per aiutare gli agricoltori ad accelerare il tasso di ripopolamento, tra cui soluzioni per semplificare il processo di approvazione e accelerare la ripresa. Per sostenere questi costi per il resto dell'anno fiscale saranno disponibili fino a 400 milioni di dollari.

L'Usda sta collaborando con i nostri partner della Food and Drug Administration degli Stati Uniti per esaminare strategie volte ad ampliare in modo sicuro la fornitura di uova sul mercato commerciale. Il Dipartimento si impegna a ridurre al minimo gli oneri per i singoli agricoltori e consumatori che raccolgono le uova di produzione propria, collaborando con agricoltori e scienziati per sviluppare strategie innovative volte a limitare l'entità degli spopolamenti nei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. L'Usda, inoltre, sensibilizzerà i consumatori e il Congresso sulla necessità di risolvere il problema delle differenze geografiche nei prezzi delle uova, come in California, dove recenti oneri normativi, oltre all'influenza aviaria, hanno portato il prezzo delle uova a essere più alto del 60% rispetto ad altre regioni del Paese.

L'Usda si concentrerà, infine, su una strategia mirata e ponderata per potenziali vaccini di nuova generazione, terapie e altre soluzioni innovative per ridurre al minimo lo spopolamento delle galline ovaiole, insieme a una maggiore biosorveglianza e altre soluzioni innovative mirate alle galline ovaiole durante e intorno alle epidemie. Saranno disponibili investimenti fino a 100 milioni di dollari per l'innovazione in questo settore.