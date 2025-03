Aton chiude un 2024 da record

Boom di ordini dall’estero, fatturato in crescita e un piano di espansione nel triennio. Sono questi i dati di bilancio principali del Gruppo Aton, tech company innovativa e green, specializzata nei servizi digitali all’industria e alle aziende che distribuiscono beni di largo consumo, nota per la gestione dei sistemi digitali dei grandi retailer del fashion, della grande distribuzione organizzata e nel supporto digitale al settore oil & gas. Ha un portfolio di clienti che annovera realtà come Aspiag, Unicomm, GranTerre, Granarolo, Segafredo, Bata, Gant, Salewa, Liquigas, oltre a progetti speciali per le missioni di peacekeeping dell’ONU.

Il gruppo chiude il 2024 con tutti gli indicatori in positivo. Il fatturato ha raggiunto l’asticella di 23,3 milioni di Euro, in crescita di mezzo milione (+3%) rispetto ai 22,8 milioni del 2023. Bene anche l’ebitda, che passa da 3,5 milioni dello scorso anno ai 3,7 del 2024 (+4%): aumenta anche il margine ebitda, che si attesta al 16% a conferma della positiva strategia di crescita e consolidamento di Aton Group. L’indebitamento complessivo è sceso a 4.900.000 Euro (25% del fatturato) da 6.500.000 Euro (33% del fatturato) del 2023 consentendo un taglio degli oneri finanziari a 250.000 Euro, da 320.000 Euro dell’anno precedente. In crescita anche altri due indici strategici per il gruppo: il volume di vendite ricorrenti e i servizi core business dell’azienda, entrambi cresciuti di oltre il 15% rispetto al 2023. Il volume di fatturato ricorrente incide positivamente anche su un altro dato significativo, rappresentato dal backlog di ordini, che hanno raggiunto quota 38,3 milioni di Euro, cresciuti del 23% rispetto al 2023.

Numeri importanti anche nell’internazionalizzazione del gruppo per effetto di nuovi clienti acquisiti nel corso dell’anno che fanno guardare con fiducia verso il 2025 appena iniziato: l’export è passato dall’11% del 2023 al 20% del 2024, con una crescita dell’82%, in particolare grazie ad ordini ricevuti dalla Gran Bretagna, Polonia, Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Spagna e Repubblica Ceca.

“Il Gruppo, che accompagna le aziende nella trasformazione digitale sostenibile, si prepara ad una crescita sfidante e coinvolge attivamente tutti gli atonpeople nel raggiungere l’obiettivo di 6 milioni di Ebitda nel 2025 -dichiara il ceo di Aton, Giorgio De Nardi-. Ci stiamo sempre più impegnando nell’ottica di quotarci in borsa per trasformare Aton in una Public Company e rilanciare la crescita sia organica che per acquisizioni. Siamo entusiasti di partecipare alla 10ª edizione del programma pre-IPO di Euronext dedicato alle aziende europee in rapida crescita, che vede coinvolte per sei mesi oltre 160 aziende provenienti da Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. È un percorso formativo per approfondire i temi legati alla quotazione in Borsa che ci vede protagonisti”.

“I dati che presentiamo a chiusura del bilancio 2024 sono positivi -commenta la Cfo del gruppo Aton, Tania Zanatta-. I parametri che misurano l’efficienza del business sono particolarmente sensibili in tempi di congiuntura bassa, quando l’eccellenza esecutiva diventa fondamentale per continuare a crescere e a migliorare la redditività. Il 2024 è stato affrontato dando un forte impulso agli investimenti nella ricerca e sviluppo e nell’industrializzazione dei prodotti e servizi Aton. Il cuore dell’offerta è la piattaforma “.one” per le vendite e la tracciabilità che offre una sempre più vasta gamma di funzioni e servizi innovativi, potenziati dall’integrazione dell’intelligenza artificiale”.

Si segnala che nel corso del 2024 Aton ha investito in Teksmar, azienda umbra, acquisendone il 30% delle quote con l’obiettivo dei 50 milioni di euro di fatturato di Gruppo entro il 2027 (leggi notizia EFA News). Insieme a Teksmar Aton è ora in grado di coprire con la sua piattaforma .one omnichannel e i suoi servizi la totalità delle esigenze delle aziende di largo consumo nei vari canali di vendita al dettaglio (B2C) e all’ingrosso (B2B).