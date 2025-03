Sol2Expo, Verona capitale dell'olio

Riflettori accesi sulla prima edizione di SOL2EXPO-Full Olive Experience, il salone iniziato ieri domenica 2 marzo a Veronafiere e in programma fino a martedì 4 marzo che offre una panoramica sul mondo dell’oliva e dell’olio, dal business al consumatore finale, dal prodotto al sottoprodotto, passando per la tecnologia, la formazione e il turismo. Dopo 28 edizioni in convivenza con Vinitaly, SOL2EXPO debutta come rassegna autonoma raddoppiando la superficie esposi va e passando da una tendostruttura a due padiglioni al completo, per valorizzare la centralità e di un prodotto simbolo del Made in Italy.

Un interesse confermato dalla presenza di 230 aziende espositrici e consolidato dall’attività di incoming condotta da Veronafiere e Agenzia ICE che porterà a Verona oltre 70 top buyer seleziona e invita da 26 Paesi, con presenze significa ve da Sta Uni , Cina, Svizzera, Danimarca e Finlandia, a cui si sommano operatori del settore attesi dall’Italia e dall’Estero.

Per il direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini, "già da questa edizione start-up, SOL2EXPO offre una panoramica completa sul mondo dell’oliva e dell’olio, a partire dal business fino al consumatore finale. Si va dal prodotto al sottoprodotto, passando per la tecnologia, la formazione e il turismo, con l’obiettivo di garantire a operatori e visitatori una fiera altamente esperienziale, oltre che una vetrina d’eccezione per l’eccellenza olivicola italiana. Sul fronte della promozione abbiamo lavorato con i nostri delegati e Ice-Agenzia per l’incoming di top-buyer specializzati, con operatori provenienti da 26 Paesi".

Il taglio del nastro è avvenuto ieri, 2 marzo alle 11.30, nell’area talk al padiglione 2, con accoglienza della autorità a parterre dalle 11 (ingresso da Palazzo Uffici). All’evento hanno partecipato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il sindaco di Verona Damiano Tommasi; il presidente della Provincia di Verona Flavio Massimo Pasini; Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia e l’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Federico Caner. Per Veronafiere erano presenti il presidente Federico Bricolo e il direttore generale Adolfo Rebughini. con il direttore FOOI-Filiera olivicola olearia italiana, Giuliano Martino; il direttore AGEA-Agenzia per le Erogazioni Agricoltura, Fabio Vitale e il vicepresidente FNP olio d’oliva di Confagricoltura, Leonardo Granata.

"Con 230 aziende espositrici, SOL2EXPO è rappresentativo non solo dell’intera filiera dell’olivo e dell’olio -spiega il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo- ma anche di tutte le regioni produttrici italiane, con una partecipazione massiccia e capillare delle associazioni e dei protagonisti del comparto. Il consumo globale di olio d'oliva ha superato 3 milioni di tonnellate, allargando la platea di consumatori a mercati emergenti in Sud America e in Asia. Allo stesso tempo, l’Italia vive una stagione produttiva difficile, messa alla prova dal cambiamento climatico. Per questo abbiamo potenziato l’attività di analisi del comparto con due strumenti inediti: il nuovo Osservatorio di SOL2EXPO per il monitoraggio del mercato e dei consumi, realizzato in collaborazione con Nomisma e, a tendere, con altri partner istituzionali e non, e il neonato Comitato tecnico-scientifico, per un presidio scientifico su ricerca, innovazione e i temi caldi del settore".

Italia Olivicola insieme all’Associazione italiana Frantoiani Oleari-AIFO; Filiera Olivicola Olearia Italiana-FOOI-Interprofessione; Unapol; Unaprol insieme l'associazione amica Frantoi Oleari Associati-FOA Italia e Fondazione EVOO School sono le sigle presenti in fiera. A queste si affiancano tutte le regioni produttive, rappresentate da collettive o singole aziende (Basilicata, Abruzzo, Puglia, Campania, Sicilia, Lazio, Veneto, Calabria, Liguria, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Marche).

Ai professionisti profilati già invitati e ospitati da Veronafiere, provenienti da Armenia, Azerbaijan, Brasile, Bosnia Herzegovina, Corea del Sud, Croazia, Cina, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, India, Israele, Marocco, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Svizzera, Tunisia, Ungheria e Vietnam, si aggiungeranno gli altri operatori nazionali e internazionali diretti a Verona. Sempre sul fronte estero, confermate le presenze di aziende da Albania, Spagna, Tunisia e, per le tecnologie, dalla Germania.

I focus spaziano dall’olio vergine ed extravergine di oliva ai sottoprodotti, dagli oli di semi speciali a quelli nutrizionali fino ai prodotti per il wellness, la cosmesi a base di olio e la tecnologia. SOL2EXPO 2025 rilancia anche il programma formativo degli Evoo Days (3-4 marzo), con approfondimenti su temi di attualità tecnico-scientifica e di mercato, mentre gli insight su innovazione tecnologica e cosmesi saranno curati da Aipo, l’Associazione interregionale produttori olivicoli.