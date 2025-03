Modula: nuovo sistema gestisce fino a 180 cassette all'ora

Flessibilità, personalizzazione e rapidità: sono solo alcune delle principali caratteristiche di Flexibox by Modula S.p.A., il nuovo sistema automatizzato di stoccaggio verticale che punta a ridefinire gli standard del settore del picking. Progettato per rispondere alle esigenze di comparti dinamici e complessi come retail, e-commerce, automotive e grande distribuzione, Flexibox è la nuova proposta dell’azienda italiana dell’intralogistica: una soluzione all’avanguardia che combina efficienza operativa, scalabilità e innovazione tecnologica, garantendo prestazioni eccellenti.

Il sistema è in grado di gestire, infatti, fino a 180 cassette all’ora, ottimizzando le operazioni di picking grazie alla capacità unica di prelevare simultaneamente da nove cassette per ciclo. Questo approccio riduce drasticamente tempi e procedure di prelievo, aumentando la velocità e snellendo i processi. Inoltre, Flexibox offre scalabilità nativa: le aziende possono iniziare con una singola unità e aggiungere ulteriori moduli in base alle necessità, adattandosi facilmente alla crescita dei volumi.

Flexibox è stato presentato in anteprima ai giornalisti nella conferenza stampa che si è svolta venerdì 28 febbraio, nello stabilimento di Fiorano Modenese; all’incontro hanno preso parte Franco Stefani (foto), fondatore e presidente; Massimiliano Gigli, Ceo and Market operation director; Claudio Formaggio, R&D manager di Modula. Il sistema sarà poi in “vetrina” alla fiera Mecspe, in programma a Bologna dal 5 al 7 marzo, dove Modula esporrà nella hall 29, stand C20.

Grazie a un design compatto e ottimizzato, Flexibox consente di stoccare centinaia di cassette standard (600 x 400 millimetri) in spazi estremamente ridotti. Questa caratteristica massimizza l’utilizzo degli ambienti di lavoro e razionalizza la gestione dello spazio e del tempo, rendendo il nuovo sistema di stoccaggio ideale per realtà con vincoli strutturali o logistici. Inoltre, è possibile sfruttarne al massimo l’altezza, fino a 20 metri, superando i limiti di altre soluzioni di mercato, che spesso non raggiungono tali livelli.

Decisivo è il “cuore tecnologico”, ovvero l’elevatore centrale e la forca telescopica, strumenti progettati e governati per incrementare le prestazioni e assicurare un picking più fluido e preciso. Grazie alla funzionalità di chiamata immediata, Flexibox consente di richiamare un singolo articolo direttamente in baia, bypassando eventuali ordini complessi: una soluzione ideale per gestire richieste specifiche in tempi record. La meccanica robusta e semplificata minimizza i tempi di manutenzione e abbatte i fermo-macchina, migliorando la continuità operativa e favorendo il ritorno sull’investimento economico.

Flexibox si distingue anche per la possibilità di affiancarlo facilmente ad altri sistemi di Modula, come Modula Lift, per gestire prodotti di qualsiasi dimensione e peso. Questa integrazione consente alle aziende di ottimizzare i processi anche nei contesti più diversificati. Inoltre, il sistema può essere installato vicino alle linee di produzione o in prossimità dei punti di utilizzo del materiale, riducendo la necessità di concentrare tutto nel magazzino centrale.

Un altro punto di forza di Flexibox è la compatibilità non solo col software Wmw di Modula, ma anche con gli applicativi di terze parti, come conveyor, Amr e robot. Questa versatilità garantisce un’integrazione fluida con processi già esistenti e permette alle aziende di adattare Flexibox alle proprie esigenze operative.

Il sistema di stoccaggio verticale è progettato con un’attenzione particolare all’ergonomia e alla sostenibilità ambientale. La baia operatore è costruita, infatti, con l’obiettivo di garantire un’altezza di lavoro ottimale, riducendo lo sforzo fisico e incrementando la sicurezza degli operatori. Inoltre, grazie ai consumi energetici ridotti, Flexibox rappresenta una scelta “green” responsabile, in linea con le crescenti richieste di sostenibilità del mercato e della società.

La versatilità di Flexibox si esprime anche attraverso le numerose configurazioni disponibili: baie interne o esterne, singolo o doppio livello di carico, e la modalità “Smart preparation” per la pre-preparazione degli ordini, pensata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più orientato all’efficienza operativa. Anche in questo caso, emerge una flessibilità che rende Flexibox una proposta scalabile e personalizzabile, adeguata per player che operano in settori caratterizzati da volumi crescenti e attività strutturate.

“Modula Flexibox", spiegano dall’azienda Modula S.p.A., "rappresenta una scelta strategica per chi desidera innovare i propri processi, migliorare la gestione del magazzino, abbattere i costi e garantire tempi di risposta rapidi. Grazie alla combinazione di design innovativo, alte prestazioni e attenzione all’ambiente, il sistema che lanciamo alla fiera Mecspe costituisce il partner ideale per affrontare le sfide della logistica moderna, restando competitivi in un mercato in costante evoluzione”.