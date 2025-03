Macfrut Academy: videolezione su filiera mirtillo

Riflettori dedicati al mirtillo nella nuova puntata della Macfrut Academy con focus su tecnologie e packaging. Appuntamento giovedì 6 marzo alle ore 17 (italiane) con la seconda videolezione dedicata a uno dei prodotti più dinamici del panorama mondiale dell’ortofrutta. La filiera dei berries sarà protagonista anche nella prossima edizione di Macfrut (da martedì 6 a giovedì 8 maggio al Rimini Expo Centre), che ospiterà una Berry Area dedicata a mirtilli e piccoli frutti.

La puntata dell’Academy è gratuita previa registrazione presso la piattaforma dell’Academy: https://academy.macfrut.com/.

Se il mercato del mirtillo ha visto uno sviluppo rapido e costante, è anche merito delle tecnologie che hanno supportato la crescita di questa filiera. Nella prima videolezione della Macfrut Academy dedicata al mirtillo sono stati approfonditi gli aspetti legati all’innovazione varietale e alle tecniche di coltivazione, mentre nel secondo appuntamento in programma giovedì prossimo ci sarà un approfondimento dedicato alle tecnologie di selezione e alle soluzioni del packaging, con un focus particolare su Spagna e Marocco.

Il mirtillo è una coltura che può dare grandi soddisfazioni ai produttori, ma necessita di un approccio molto rigoroso per arrivare ai consumatori con un prodotto di qualità. Una sfida in cui la tecnologia, come quella di Unitec, è un’alleata fondamentale. L’azienda italiana è in grado di progettare linee complete dedicate alla selezione e al confezionamento del mirtillo, coniugando velocità, accuratezza e delicatezza nel trattamento dei frutti.

Nel bacino del Mediterraneo il Marocco, ottavo produttore mondiale di mirtilli, non è più un Paese emergente ma anno dopo anno si sta consolidando come player di riferimento di questa categoria. Dal 2020 al 2023 la produzione di mirtilli per il mercato fresco è cresciuta del 55% e il trend continua, anche perché è in atto una conversione produttiva: le superfici di fragole e lamponi vengono destinate in maniera crescente ai mirtilli. In Marocco ci sono tre areali produttivi principali: la provincia di Kenitra e Larache nel nord del Paese, poi la provincia di Agadir e infine, scendendo ancora più a sud, la regione di Dakhla.

Con BestBerry, una cooperativa situata nel Nord del Marocco nata nel 2017, la Academy ha analizzato il modello marocchino, approfondendo i trend in atto e l'organizzazione aziendale.

Spesso, quando pensiamo al mirtillo, da consumatori ci concentriamo sul suo sapore, sui suoi benefici per la salute, ma c'è un altro elemento che gioca un ruolo altrettanto importante nella sua distribuzione e nel momento dell'atto di acquisto: il modo in cui viene confezionato. Il packaging non è solo una questione estetica. È una componente strategica che garantisce la freschezza, la sicurezza e la sostenibilità del prodotto, ed è anche fondamentale per attrarre il consumatore. Pensiamo a come l'innovazione nel packaging possa estendere la shelf-life del mirtillo, preservarne le proprietà organolettiche, o persino ridurre l'impatto ambientale.

Con Infia, Macfrut Academy ha approfondito le diverse soluzioni di packaging utilizzate per i mirtilli, e come l'industria sta rispondendo alle nuove esigenze di mercato, senza mai perdere di vista la qualità del prodotto finale.

La seconda videolezione completa il focus sulla filiera del mirtillo, da parte della Macfrut Academy, l’innovativa piattaforma digitale rivolta ai professionisti del settore ortofrutticolo. Un format agile, autorevole e scientifico, che approfondisce le principali tematiche della filiera ortofrutticola in modo da aggiornare i professionisti sulle ultime novità del settore. Le puntate condotte dal giornalista agrifood Maicol Mercuriali, sono disponibili anche in modalità on demand, sempre previa registrazione alla piattaforma.