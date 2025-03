xFarm Technologies assieme a Bühler per monitoraggio sostenibilità

xFarm Technologies, la tech company svizzera specializzata nella digitalizzazione del settore agroalimentare, che ogni giorno supporta più di 500.000 aziende agricole su una superficie totale di 8,3 milioni di ettari, annuncia la sua partnership con Bühler, multinazionale svizzera leader nello sviluppo e nella produzione di impianti e attrezzature, attiva in più di 140 paesi. L'obiettivo è fornire alle aziende agroalimentari degli strumenti di misurazione ambientale all'avanguardia per tutta la filiera, utilizzando la raccolta di dati primari per monitorare tutti gli impatti.

Nell'industria agroalimentare, il 70-90% dell'impatto ambientale del prodotto finalelegato alla CO2e si verifica a livello del campo. Si tratta delle cosiddette emissionidi scopo 3. Per questo motivo, al fine di avere una panoramica dettagliata della situazione, è fondamentale disporre di dati primari non solo sulla lavorazione degli alimenti, ma anche sulla coltivazione delle materie prime.

Le due aziende svizzere hanno deciso di unire le forze per fornire alle aziende alimentari degli strumenti digitali per monitorare l'impatto ambientale dei loro prodotti, raccogliendo dati lungo l'intera filiera, dal campo allo scaffale, passando per la lavorazione. Ciò consentirà di identificare le principali fonti di emissioni e dimettere in atto delle azioni volte a ridurle, in linea con gli obiettivi 50-50-50 di Bühler,che puntano a ridurre i rifiuti e il consumo di energia e acqua del 50% rispettivamente.

Grazie a questa partnership, xFarm Technologies e Bühler lavoreranno insieme per fornire alle aziende agroalimentari dati primari utili a quantificare l'uso dell'acqua e le emissioni, sia in campo che durante le operazioni di trasformazione alimentare. Infatti, xFarm Technologies è specializzata nella fornitura di informazioni a livello di azienda agricola e la sua piattaforma proprietaria, xFarm, consente alle aziende agricole di monitorare tutte le loro attività registrando automaticamente i processi agricoli e calcolandone l'impatto. D'altra parte, gli Environmental Quantification Services di Bühler permettono ai loro clienti di misurare il proprio impatto ambientale durante la fase di lavorazione degli alimenti. Affrontando la sostenibilità a partire da una prospettiva basata sui dati, le aziende alimentari migliorano la trasparenza e la tracciabilità dei dati, aggiungendo così valore al prodotto finale.

"Sono lieto dell'avvio di questa partnership. Il nostro primo contatto risale al 2018,quando xFarm Technologies è entrata a far parte della squadra di MassChallengeSwitzerland, e da allora ha aumentato notevolmente le proprie capacità e la propriaportata. Può svolgere un ruolo importante nell'aiutare i nostri clienti a comprendere l'impatto della loro impronta agricola", afferma Ian Roberts, Cto di Bühler.

"Sono molto orgoglioso di lavorare con un'eccellenza svizzera come Bühler che,come xFarm Technologies, crede fortemente nell'investire in ricerca, sviluppo e innovazione. Questa partnership rappresenta una grande opportunità per tutti gli attori dell'industria agroalimentare che vogliono avere una visione end-to-end di ciò che accade lungo la filiera, dal campo allo scaffale", dice Matteo Vanotti, amministratore delegato di xFarm Technologies. "Abbiamo iniziato come azienda creata dagli agricoltori per gli agricoltori, ora abbiamo una base di oltre 500.000 agricoltori e lavoriamo con più di100 filiere: questo è un altro passo avanti per coprire l'intero processo di produzione alimentare e renderlo più sostenibile".