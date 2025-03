Eccellenza Toscana: in arrivo la 23esima edizione

Venerdì 7 marzo una straordinaria anteprima con "Le migliori 101 etichette della Toscana 2025" delle 35 tipologie di vini prodotti in Toscana, in collaborazione con PromoFirenze e Camera di Commercio di Firenze.

Un fine settimana all’insegna dei migliori vini del Granducato: sabato 8 e domenica 9 marzo, alla Stazione Leopolda di Firenze va in scena l’edizione numero 23 de L’Eccellenza di Toscana, l’evento di promozione e degustazione più importante dell’anno organizzato da Ais Toscana con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana, del Comune di Firenze, della Camera di Commercio di Firenze, di PromoFirenze ed in collaborazione con Toscana Promozione Turistica Vetrina Toscana e Fondazione Sistema Toscana e quest’anno per la prima volta avrà al suo fianco nuovi partner come Fermento Birra, OlioOfficina, Anag e l’Associazione Quore Toscana Dop e Igp e l’Associazione Donne del Vino della Toscana.

Il programma – con anche gli eventi collaterali - dell’Eccellenza di Toscana 2025 è stato presentato nella conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, alla presenza del vicepresidente e assessora regionale all’Agricoltura Stefania Saccardi, del segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, del presidente di Ais Toscana Cristiano Cini.

"Siamo di fronte ad una operazione di altissimo profilo che valorizza non solo i top tradizionali, ma anche vini meno famosi ma che sicuramente sono di grandissimo valore”, ha dichiarato Saccardi.

“L’Associazione Italiana Sommelier", spiega Cini, "si conferma leader nel campo della formazione e della comunicazione del mondo del vino con oltre 47.000 soci, di cui oltre 4000 solo in Toscana. Negli ultimi anni i numeri sugli iscritti ai corsi per sommelier Ais sono cresciuti e questo in parte anche grazie agli eventi di avvicinamento al mondo del vino che Ais Toscana organizza nell’arco dell’anno, di cui l’Eccellenza di Toscana rappresenta il momento clou”.

La Camera di Commercio di Firenze sarà la location che ospiterà la straordinaria anteprima “Le migliori 101 etichette della Toscana 2025”, in programma per venerdì 7 marzo alle 17 presso l’auditorium. Una prima volta importante anche in questo caso, con le 101 migliori etichette relative a 35 tipologie di vini rappresentativi di tutti i territori viticoli della Toscana e selezionate dalla Guida Eccellenza di Toscana, la cui organizzazione si è resa possibile grazie alla collaborazione con PromoFirenze e la stessa Camera di Commercio di Firenze.

Ed è proprio sul valore del vino toscano che è intervenuto Giuseppe Salvini: “Il vino è uno dei grandi ambasciatori della qualità toscana nel mondo, un’eccellenza assoluta che nel 2024 ha rafforzato la propria posizione economica: con un crescita del +3,5% di esportazioni la Toscana ha superato il Piemonte e questo successo all’estero è la cartina tornasole dell’apprezzamento di una produzione che nel 2024 ha raggiunto 2,3 milioni di ettolitri (+30%) prodotti da 12.700 aziende vitivinicole toscane che complessivamente coltivano 60mila ettari a vite. Non mancano però criticità e incognite: la minaccia di dazi, la discesa dei prezzi e la netta flessione dei consumi dovuta alle nuove regole per chi guida sono temi su cui occorre riflettere”.

A dare valore al vino toscano dopo l’anteprima in Camera di Commercio, durante l’Eccellenza di Toscana non mancheranno poi le Masterclass “eccellenti” – una dedicata ai vini del territorio di Riparbella ed una in collaborazione con le Donne del Vino guidate dalla delegata regionale Donatella Cinelli Colombini nella giornata dell’8 marzo in occasione della Festa Internazionale della Donna, dal titolo “I vini Docg della Toscana al femminile”, guidata dalla Miglior Sommelier Toscana AIS 2024 Ilaria Lorini e dalla Donna del Vino, sommelier e degustatrice Ais Lucrezia Caverni, per celebrare il lato femminile della sommellerie con 8 delle 11 Docg toscane con etichette firmate da donne.

Ci sarà poi una novità assoluta: il tasting dell’Associazione Quore con prodotti Dop e Igp toscani nell’area Altra Toscana, tra gli eventi che caratterizzeranno questa edizione de L’Eccellenza di Toscana, anche un workshop, moderato dal giornalista David Taddei, su “Enoturismo, le innovazioni partono dalla Toscana”.

Confermata la collaudata formula con degustazioni ai banchi d’assaggio delle oltre 900 etichette proposte da circa 150 produttori - da scoprire in autonomia oppure attraverso gli Ais Tour per piccoli gruppi guidati da sommelier professionisti – le pillole di degustazione di vino, olio e birra con le Ais Wine School, Ais Oil School in collaborazione con OlioOfficina e le Ais Beer School in collaborazione con Fermento Birra, a cui si aggiunge in questa edizione la collaborazione con Anag per degustazioni guidate di distillati e con Catinari per una serie di Chocolate School con degustazioni di cioccolato artigianale e, per la prima volta, l’Ais Tè School, curata da Mari Bertini con la collaborazione di Dammann. Il momento clou della prima giornata sarà la presentazione della nuova guida vini “Eccellenza di Toscana”, occhi puntati invece sulla presentazione di una realtà “eccellente” del territorio toscano quale Sparla&Gerardi, che racconterà la propria esperienza tra vini dolci toscani e bollicine francesi.