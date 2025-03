Campbell's, non è più la solita zuppa

Campbell's, il colosso americano re incontrastato delle zuppe in scatola, ha abbassato oggi le previsioni di vendita e di profitto annuali, segnalando la debolezza della domanda di snack e l'intensa concorrenza di marchi privati più economici. Le azioni della società sono in discesa del 3,1%, dopo che Campbell's ha anche mancato le stime sulle vendite del secondo trimestre.

Per il trimestre conclusosi il 26 gennaio, le vendite nette sono aumentate del 9% a 2,7 miliardi di dollari e sono diminuite del 2% su base organica. L'ebit, è stato di 327 milioni di dollari, l'ebit rettificato è aumentato del 2% a 372 milioni di dollari, compreso l'impatto dell'acquisizione di Sovos Brands. L'utile per azione (EPS) è stato di 0,58 dollari, l'eps rettificato è diminuito dell'8% a 0,74 dollari. Il flusso di cassa dalle operazioni dell'anno fiscale in corso è stato di 737 milioni di dollari: sono stati restituiti agli azionisti 283 milioni di dollari attraverso dividendi e riacquisti di azioni.

“Gli utili del secondo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative, nonostante l'ambiente operativo dinamico -spiega Mick Beekhuizen, presidente e ceo di Campbell, ruolo quest'ultimo assunto il 1° febbraio, succedendo a Mark Clouse, che si è ritirato dopo sei anni di attività-. Data la debolezza di alcune delle nostre categorie di snack, il previsto miglioramento sequenziale della top-line non si è concretizzato durante il trimestre, e ora abbiamo aspettative per il secondo semestre più contenute. Di conseguenza, stiamo aggiornando le nostre previsioni per l'intero anno. Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di navigare con successo nell'attuale panorama dei consumi grazie al nostro portafoglio di marchi leader, il nostro team di talento e la nostra esperienza di esecuzione. Abbiamo una solida base per garantire una crescita sostenibile e redditizia a lungo termine e un ritorno per gli azionisti”.

Come ha accennato Beekhuizen, per l'anno fiscale 2025, Campbell's prevede un aumento delle vendite nette tra il 6% e l'8%, rispetto alla precedente previsione di crescita tra il 9% e l'11%. La revisione delle previsioni, sottolinea il comunicato della società, "non riflette l'impatto dei potenziali dazi sulle importazioni da parte del governo statunitense e delle potenziali misure di ritorsione adottate da altri Paesi, ha dichiarato l'azienda". La società ha, inoltre, abbassato le previsioni di utile per azione rettificato a 2,95-3,05 dollari, rispetto alle precedenti aspettative di 3,12-3,22 dollari.