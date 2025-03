Surgital aderisce al progetto Fooder e al Clust-ER agrifood

L’Emilia Romagna, culla della Food Valley italiana, con 44 prodotti DOP e IGP, vanta il primato nazionale per denominazioni di origine protetta. Un territorio in cui l’eccellenza agroalimentare si intreccia con un tessuto produttivo altamente specializzato, un patrimonio prezioso di imprese con una spiccata vocazione per la qualità, la ricerca, la sostenibilità e la sicurezza alimentare. Un ecosistema fortemente orientato verso l’Industria 4.0, grazie a una rete di centri di ricerca, aziende e istituzioni che promuovono l’innovazione nel settore agroalimentare.

Surgital, attiva nella produzione di pasta fresca surgelata, è ambasciatore nel mondo della Food Valley, dove affonda le sue radici concentrando la propria attività nella sede di Lavezzola (RA), e da sempre si impegna a promuovere una rete che crei una sinergia tra aziende locali, università e iniziative culturali. In quest’ottica ha fin da subito fatto richiesta ufficiale per aderire e assumere le redini di Fooder-Food University of Emilia-Romagna, il neonato progetto strategico che traduce l’identità agroalimentare della regione in una piattaforma di sviluppo per il futuro.

Un centro studi e un vero e proprio laboratorio dove conoscenze accademiche e competenze aziendali si fondono per sviluppare soluzioni sostenibili e all’avanguardia per l’intera filiera. Un modello di collaborazione pubblico-privata che connette università, imprese e istituzioni, allo scopo di formare professionisti altamente qualificati con l’obiettivo di trasformare la Food Valley in un network internazionale di innovazione e formazione. Il focus si concentra soprattutto su uno dei pilastri fondanti di Fooder: il Clust-ER Agrifood.

Nato per sviluppare soluzioni avanzate lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola, attraverso quattro linee strategiche, ossia agricoltura di precisione, sicurezza alimentare, innovazione nei processi produttivi e valorizzazione dei sottoprodotti, il Clust-ER intende contribuire a rendere il sistema agroalimentare regionale sempre più competitivo e sostenibile.

Partecipando al progetto Fooder con un ruolo da protagonista, Surgital Intende esserne parte attiva mettendo a disposizione la propria esperienza nel comparto della pasta fresca surgelata e l’Intelligenza Artigianale che ne è la guida, fondata sull’equilibrio perfetto tra rispetto delle tradizioni, avanguardia tecnologica, sostenibilità e autenticità.

Essere ambasciatori della tradizione per Surgital, infatti, non vuol dire radicarsi nel passato, ma saper guardare al futuro con strumenti all’avanguardia, significa nel concreto aver saputo convertire la produzione industriale senza perdere il cuore artigianale, aver insegnato alle macchine i gesti delle mani esperte dei mastri pastai, adattando i processi produttivi affinché riproducano con precisione la sensibilità e l’esperienza di chi lavora la pasta fresca. La stessa surgelazione industriale gioca un ruolo essenziale: rappresenta la chiave per preservare intatta la qualità, il sapore e la texture della pasta, garantendo una shelf life perfetta senza compromessi.

Per questo Surgital l’ha scelta come tecnologia più naturale per esportare in tutto il mondo, mantenendo la freschezza e le proprietà nutrizionali del prodotto, proprio come appena fatto. Le ricette e i processi produttivi preservano così il legame con la cultura gastronomica italiana, assicurando qualità e sicurezza alimentare su scala globale.