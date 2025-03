Ismea rafforza il business plan on line

Ismea rinnova il suo impegno a favore delle imprese agricole attraverso l’evoluzione del Business plan on line (Bpol) il servizio sviluppato nell’ambito della Rete Rurale Nazionale per supportare le aziende nella programmazione degli investimenti e nell’accesso alle agevolazioni pubbliche. Rilasciato per la prima volta nel 2009, il Bpol si è affermato come uno strumento essenziale nella gestione delle politiche di sviluppo rurale, accompagnando gli imprenditori agricoli nella redazione di piani aziendali sostenibili e coerenti con le finalità della Pace, la Politica agricola comune. Adottato da un numero crescente di regioni nel corso dei cicli di programmazione, oggi il Bpol è operativo in sette regioni ed è in fase di estensione ad altre che ne stanno richiedendo l’implementazione.

Grazie a un avanzato applicativo web, il Bpol consente la compilazione guidata dei business plan, integrando dati catastali e di Fascicolo in ambito Sian informazioni economiche (rese, prezzi dei prodotti e dei mezzi tecnici) e metodologie di calcolo dei costi semplificati elaborate da RRN-Ismea. Il servizio permette alle aziende di valutare con maggiore precisione la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e alle amministrazioni pubbliche di gestire con efficacia le richieste di agevolazione.

Nel periodo di operatività dei bandi della programmazione 2014-2022, il Bpl ha supportato la validazione di oltre 30.700 piani aziendali, per investimenti pari a 7,56 miliardi di Euro e richieste di agevolazioni per 3,9 miliardi. Inoltre, attraverso 70 sessioni formative, il servizio ha coinvolto una rete di esperti, funzionari e professionisti costituita da oltre 670 istruttori regionali e 2.000 consulenti, rafforzando le competenze tecniche di chi opera nel settore.

Per favorire una diffusione ancora più ampia, Ismea oltre al Bpol dedicato alle regioni convenzionate, ha sviluppato anche Bpol-Training, una versione accessibile dal portale della Rete Rurale Nazionale, disponibile per tutti gli operatori che necessitano di uno strumento specifico per la redazione di business plan agricoli. Questo strumento appare un sussidio utile ad accompagnare il grande piano di rilancio della competitività dell’agricoltura italiana in piena coerenza anche con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nella Comunicazione del 19 febbraio scorso su “Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione. Creare un settore agricolo e agroalimentare attraente per le generazioni future”.