Nestlé: Singapore strategica per innovazione e cibo sostenibile

Nestlé Research & Development (R&D) rafforzerà le proprie capacità a Singapore con il supporto del Singapore Economic Development Board (Edb) per fornire cibo gustoso, conveniente, nutriente e, al contempo, sostenibile. Questa operazione consentirà all'azienda di guidare l'innovazione in aree chiave come le proteine alternative, inclusi i prodotti ibridi vegetali/latticini e vegetali, imballaggi sostenibili e trasformazione digitale.

Con il continuo supporto dell'Edb e di altre agenzie governative di Singapore, Nestlé R&D collaborerà anche con le imprese locali di Singapore, tra cui start-up e piccole e medie imprese, per co-innovare, valutare e adottare tecnologie emergenti per la prossima generazione di prodotti e ingredienti sostenibili, nonché soluzioni di produzione. L'azienda considera queste partnership fondamentali per guidare un'innovazione rilevante e fruttuosa per la più ampia regione del Sud-est asiatico. Ad esempio, il Nestlé R&D Center di Singapore ha stretto una partnership con una start-up locale per sviluppare noodles ad alto contenuto proteico e di fibre, realizzati con chicchi di orzo esausti riciclati. Questa partnership è stata riconosciuta con il premio "Most Transformational Collaboration" dalla Singapore International Chamber of Commerce nel 2023.

"Per oltre 40 anni, il nostro centro di R&S a Singapore ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di prodotti e tecnologie per il Sud-est asiatico e a livello globale, per noti marchi Nestlé", ha spiegato Guglielmo Bonora, responsabile della R&S Nestlé a Singapore. "La nostra partnership in corso con l'Edb sottolinea il nostro impegno pert contribuire a rendere Singapore un riconosciuto hub globale per l'innovazione e la tecnologia. Solo con un fiorente ecosistema aziendale locale e un nucleo di talenti competitivi, i nostri team di R&S qui possono continuare a guidare innovazioni basate sulla scienza che soddisfano le preferenze di gusto e le esigenze nutrizionali dei consumatori locali e regionali".

Nestlé ha fondato per la prima volta il suo centro di R&S a Singapore nel 1980. La struttura, che include anche il Nestlé Quality Assurance Centre (Nqac), ora impiega oltre 200 persone. Nel corso degli anni, il Singapore R&D Center ha contribuito in modo significativo all'innovazione di molti prodotti di grandi marchi per i consumatori della regione. Ad esempio, gli esperti Nestlé hanno recentemente sviluppato una tecnologia rivoluzionaria per la riduzione dello zucchero che è stata lanciata per le bevande Milo nel sud-est asiatico e oltre. Il centro ha anche sviluppato nuove esperienze di caffè per uso sia caldo sia freddo, nonché innovazioni per il gelato che sono state lanciate sia a livello locale che globale per marchi globali come Nescafé, Starbucks, Blue Bottle Coffee, KitKat e Milo.

"Abbiamo assistito alla crescita di Nestlé negli ultimi quattro decenni, fino a diventare uno dei più grandi centri di R&S di Singapore", ha affermato Melissa Guan, Acting Vice President & Head, Consumer, Edb. "L'ultimo investimento di Nestlé R&S per costruire nuove capacità orientate al futuro nella propria forza lavoro in aree come innovazione, digitalizzazione e sostenibilità è allineato con la Job Transformation Map (Jtm) di Singapore per il settore della produzione alimentare. L'investimento di Nestlé sottolinea la continua attrattiva di Singapore come hub regionale di R&S per le aziende di consumo per collaborare con il nostro ecosistema locale per co-creare e co-sviluppare nuovi prodotti e processi".