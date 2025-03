Assica: "Il Taglio Giusto" per gustare al meglio carne suina e salumi

Da oggi, 12 marzo, sarà ‘on air’ Il Taglio Giusto", il nuovo podcast in dieci episodi realizzato da Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) in collaborazione con Onepodcast (Gruppo Gedi - La Repubblica), nell’ambito della campagna europea Trust Your Taste, Choose European Quality, co-finanziata dall'Unione europea.

Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta del settore della carne suina e dei salumi italiani, tra tradizione, qualità, sostenibilità e verità scientifiche.

A guidare gli ascoltatori le voci di Francesca Romana Barberini, conduttrice e autrice tv di programmi enogastronomici, e Giuseppe "Peppone" Calabrese, volto di ‘Linea Verde’ (Raiuno), in un divertente e interessante talk sul mondo dei salumi e della carne suina, affrontato sotto diverse prospettive. I due conduttori, non saranno soli, ma accompagnati in ogni episodio da un ospite scelto per le sue competenze nel mondo della salumeria. Oltre a Davide Calderone, direttore di Assica, ci sarà (in ordine di episodi), Marino Niola, antropologo della contemporaneità e docente all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Alessandra Scansani, tecnologa alimentare e docente all’Università di Parma; Giuseppe Pulina, professore Ordinario presso l’Università di Sassari e presidente dell’Associazione Carni Sostenibili; Eleonora Cozzella, direttore de Il Gusto di La Repubblica; Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista; Stefano Cavada, content creator.

In ogni episodio si affronterà un tema specifico che aiuterà gli ascoltatori a fare chiarezza su alcuni argomenti, dai processi produttivi alle innovazioni tecnologiche che hanno reso un settore tradizionale come questo, fra i più innovativi a livello europeo, dai consigli per una corretta conservazione dei salumi alle tecniche per una degustazione ottimale. Non mancheranno poi curiosi cenni storici, approfondimenti nutrizionali, il rapporto con i territori e la sostenibilità, ed anche come sfatare i falsi miti e le fake news che circolano su questi prodotti.

Dal 12 marzo quindi si parte con i primi due episodi e così ogni due settimane, per arrivare al 2 luglio con la pubblicazione di tutti e dieci. Oltre che sulla piattaforma Onepodcast, “Il Taglio Giusto” al seguente link sarà disponibile su tutti i principali servizi di audio streaming (Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, etc).

Gli episodi:

1) Quanto ne sai di salumi? – Una panoramica introduttiva sul settore e sulle sue eccellenze, fra tradizione e innovazione, per scoprire ciò che ancora non sappiamo di questi prodotti.

2) Perché proprio il maiale? – Un viaggio tra storia, tradizione e cultura legata alla carne suina, dagli antichi fino ad oggi.

3) Come si degusta un salume? – Tecniche di degustazione per apprezzare ogni sfumatura di gusto e fare colpo con gli amici davanti ad un tagliere di salumi, con nozioni e curiosità da vero esperto.

4) Carne e salumi possono essere sostenibili? – Un focus sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera, senza dimenticare il ruolo del benessere animale.

5) Il salume del contadino è più buono e salutare? – Un racconto di come l’industria italiana sia cresciuta dalla dimensione artigianale a quella industriale, senza perdere la sua identità, sfatando i luoghi comuni di processi produttivi che in realtà, non sono poi cambiati molto nel tempo.

6) Salumi: a quante bufale hai creduto? – Analisi di alcune fake news fra le più diffuse in tema salumi: come riconoscerle e come informarsi correttamente.

7) Bontà fa sempre rima con qualità? – Come la qualità si traduce nel gusto e nella sicurezza dei prodotti. Alla scoperta degli standard europei e dei controlli, a tutela del consumatore.

8) Salumi e salute: quale ruolo nella dieta? – Approfondimento su proprietà nutrizionali e sul consumo consapevole di salumi …senza esagerare, ma anche senza troppi pensieri.

9) Come si conservano al meglio i salumi? – Suggerimenti pratici per preservare freschezza e sapore, scegliendo con attenzione i prodotti più adatti a noi e facendo un po’ di chiarezza.

10) Salumi in cucina: li usi davvero al meglio? – Consigli e curiosità per valorizzare i salumi in cucina, fra ricette della tradizione, piatti moderni e consigli antispreco.