Pinsami nel rankling delle società europee in rapida crescita

Qualità di prodotto, servizio, export e valore di marca. Sono questi i driver che trascinano la crescita di Pinsami, azienda emiliana e che le consentono di entrare, per la quarta volta consecutiva, nel ranking “FT 1000-Europe’s Fastest Growing Companies”, del Financial Times. Un risultato prestigioso che, ancora una volta, sancisce a livello europeo il successo dell’azienda reggiana, che in soli 8 anni dalla sua fondazione ha saputo crescere in maniera esponenziale conquistando la leadership di mercato a livello nazionale e internazionale, forte di un settore export che nel 2023 è aumentato del 125% con un’incidenza sul fatturato del 55%, arrivando nel 2024 a generare il 70% dei ricavi.

Grazie a un fatturato che dal 2020 al 2023, in un periodo particolarmente delicato dal punto di vista economico, è cresciuto del 391.8%, passando dai 4,892,052 di Euro del 2020 ai 24,4 milioni di euro del 2023, Pinsami è stata premiata fra le realtà più performanti in Europa. Premium category leader nella produzione di basi pinsa, nel 2024 ha registrato un nuovo record, raggiungendo quota 39 milioni di euro di ricavi e crescendo del 60% rispetto all’anno precedente. Pinsami, in soli 8 anni, ha conquistato una posizione di leadership nel mercato italiano delle pinse, di cui oggi detiene il 14.3% di quota a valore.

“Siamo molto orgogliosi di essere entrati ancora una volta nel ranking del Financial Times -commenta Fabio Grillo, ceo di Pinsami-. Abbiamo sempre creduto fortemente nel nostro prodotto e fin dal 2017, anno di fondazione di Pinsami, abbiamo lavorato con una visione ben precisa, adottando un modello di business improntato all’innovazione e alla premiumness. Una visione che ci ha premiati e ci ha permesso in pochissimi anni di contribuire all’exploit di un mercato nuovo, di cui oggi continuiamo a essere leader e ispiratori, come testimonia anche questo nuovo riconoscimento” .

Giunta quest’anno alla nona edizione, la classifica FT1000, elaborata in collaborazione con la società di ricerca dati tedesca Statista, riconosce le 1.000 imprese europee che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita annua composto (più comunemente noto come Cagr, Compound average growth rate) delle entrate tra il 2020 e il 2023. Pinsami, con una crescita assoluta del 391,8% e un cagr del 70,1%, si posiziona al 435° posto e al 18° posto nel settore food (6° in Italia). Per essere inclusi nella lista sono stati richiesti un tasso di crescita medio minimo del 34,8% e ricavi pari ad almeno 1,5 milioni nel 2023 e 100mila nel 2020.

“La nostra crescita esponenziale è frutto di una strategia articolata, che mette il consumatore al centro -dichiara Mauro Dalle Vacche, ceo e direttore commerciale di Pinsami-. Abbiamo saputo interpretare, e anzi anticipare, una precisa richiesta del mercato, creando un prodotto che risponde alle esigenze dei consumatori moderni di avere soluzioni gustose e al tempo stesso healthy, veloci da portare in tavola e versatili, senza rinunciare alla qualità e alla leggerezza. Le nostre basi Pinsa sono altamente apprezzate dal pubblico italiano ed estero perché uniscono qualità e servizio, due dei nostri principali driver di crescita”