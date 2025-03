Top 1000 FT: Italia tra le prime in Europa

L'Italia svetta nella nona edizione del "FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2025 ranking", la classifica delle 1.000 aziende europee a più rapida crescita nel 2025 stilata dal Financial Times. Compilata in collaborazione con la società di ricerca dati Statista, la lista classifica 1.000 aziende in base al tasso di crescita annuale composto (CAGR) tra il 2020 e il 2023. Questa nona edizione assume un valore ancora più importante visto che, come sottolineano i curatori, "mette in evidenza le storie di crescita aziendale in tutto il continente in un periodo economico difficile".

Il report completo sarà pubblicato domani 27 marzo, con l'approfondimento di settori, paesi, tendenze ed esempi di spicco. Intanto, dalla semplice classifica così com'è, si nota quanto l'Italia svetti su tutti: non solo insieme a Germania, Francia e Regno Unito rappresenta più di tre quarti delle aziende in classifica ma, da sola, l'Italia annovera in classifica oltre 350 aziende. A guardare il ranking si nota come il nostro Paese sia in pole position: al quarto e quinto posto, infatti, spiccano subito due aziende italiane, ossia Olla Home solution (settore Construction & engineering) e Raya, azienda di Milano specializzata nell'intermediazione di materie prime agricole a livello nazionale e internazionale, offrendo soluzioni e servizi innovativi ai mercati agricoli di tutto il mondo, principalmente per grano duro, orzo, mais e oli vegetali. In classifica annovera un tasso di crescita del 13,1%.

Tra le altre aziende made in Italy del settore food and beverage presenti nel ranking, oltre alla celebre Pinsami (leggi notizia EFA News) notiamo Aqualy, al 76° posto con tasso di crescita del 2,1%: Aqualy, parte del gruppo spagnolo Ly Company (con presenza in 40 paesi, con 4 stabilimenti in Spagna, Italia e Repubblica Dominicana e Messico) è il primo produttore al mondo di acqua in cartone.

Al 266° posto c'è Foorban, altra azienda milanese che ha sviluppato diverse soluzioni per la pausa pranzo con l’obiettivo di rendere semplice mangiare sano in ufficio. Segue, in 95a posizione Formaggi Terre Sarde, e al 316° posto Bonum, settore wholesale, azienda di distribuzione di alimenti di alta qualità per ristoranti, pizzerie, bar, gastronomie, macellerie. Al 351° posto c'è Brocchetta, azienda famigliare di Brandizzo (Torino) specializzata in piatti pronti e preparazioni classiche della rosticceria e della gastronomia.

Due posti più in giù, in 353a posizione ecco Soplaya azienda di Udine che ha creato la piattaforma per "rendere più efficiente e sostenibile l'approvvigionamento di ristoratori e produttori, aiutare i ristoranti a trovare i migliori prodotti al prezzo più competitivo e offrire ai produttori un accesso semplice e remunerativo al mercato".

Al posto numero 720 c'è Ciocomiti di Dimaro Folgarida (TN), "l'unico cioccolato macinato a pietra naturale ed affinato nel cuore delle Dolomiti di Brenta, seguita subito al 721° posto da T'a Milano (cioccolato e alta pasticceria) fondata nel 2008 da Tancredi e Alberto Alemagna, pronipoti del celebre Gioacchino Alemagna che, da garzone di bottega, costruì un successo che caratterizzò la storia della tradizione pasticcera italiana.

In 744a posizione Emma, a Roma, ristorante-pizzeria ma anche gastronomia, salumeria, emporio-enoteca con una grande attenzione al biologico: 758a piazza, invece, per Gusti d'Italia, azienda famigliare di Moncalieri (Torino) dedicata all'esportazione di cibi e bevande italiani con, tra i partner, i più importanti produttori di alimenti brandizzati in Italia. Al 964° posto c'è M.K Trading Italian trading food company fondata nel 2013 e orientata all'esportazione di una vasta gamma di prodotti alimentari italiani "anche negli angoli più remoti del mondo".