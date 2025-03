Augusto Contract: 4 locali per Panino Giusto

Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor che opera in Italia e all’estero con un’expertise distintiva nella realizzazione “chiavi in mano” di arredamento per la ristorazione, consolida ulteriormente la storica partnership con l’insegna Panino Giusto, realizzando in tempi record ben quattro nuovi locali nelle città di Milano, Brescia e Bologna. Grazie al suo solido know-how, Augusto Contract ha portato a termine le quattro reference, progettando ognuna con un design unico e su misura.

Il capoluogo lombardo vede Augusto Contract completare due interventi: la riapertura di Panino Giusto Milano Linate e l’opening di Portanuova in piazza Alvar Aalto.

Milano Linate costituisce un hub aeroportuale strategico per i viaggiatori italiani e per quelli stranieri. Per questo punto vendita Augusto Contract è intervenuto come General Contractor, gestendo ogni fase del progetto e seguendo con cura la realizzazione di opere murarie, pavimenti, impianti - energetici, meccanici ed idrico-sanitari - fino alla costruzione di arredi e finiture, tutti su progetto esclusivo.

La consolidata esperienza maturata sul campo ha permesso ad Augusto Contract di operare in un contesto ad elevata complessità come quello aeroportuale che impone normative e procedure stringenti ed una logistica particolare alle quali il General Contractor è vincolato nello svolgere le attività di cantiere. Il nuovo spazio vuole rappresentare anche un omaggio alla città di Milano mostrata ai viaggiatori attraverso una serie di immagini suggestive del fotografo milanese Matteo Cremonini.

Situato al primo piano dell’area food, il rinnovato punto vendita presenta complementi d’arredo personalizzati come il divertente bancone a forma di mezza brioche in legno e ceramica, oltre a due tavoli custom in noce americano con top in ceramica. La seconda apertura a Milano si trova nel cuore della città, in piazza Alvar Aalto, adiacente a piazza Gae Aulenti, e si caratterizza per un look contemporaneo ed accogliente. Tra gli elementi distintivi all’interno, vi sono un banco con top in acciaio e rivestimento in listelli, una library divisoria in metallo con strip Led sulle mensole ed una boiserie in noce. L’accurata progettazione di arredi e finiture tratteggia un raffinato contrasto tra i colori caldi del legno e i toni freddi di alcuni elementi d’arredo dallo stile più industrial. Dettagli come panche, divanetti in ecopelle e il tavolo social, capace di accogliere numerose sedute, connotano la convivialità dello spazio.

Sempre in Lombardia è stata registrata la terza apertura, presso il Franciacorta Village, a Brescia, per il quale Augusto Contract ha realizzato uno spazio che unisce estetica e funzionalità. Presenta, infatti, un’ampia varietà di tavoli pensata per accogliere un flusso veloce e costante di ospiti: due tavoli social in noce americano con gambe in ferro e una moltitudine di tavoli più piccoli, quadrati e rotondi, per sfruttare maggiormente la versatilità degli spazi. Tra gli elementi d’arredo, dietro il banco bar si erge una maestosa bottigliera in acciaio con mensole in legno. Il risultato è un locale in cui il pubblico può godere di un’atmosfera accogliente, in una pausa di shopping.

Panino Giusto Gran Reno presso l’omonimo Shopville di Bologna segna il primo opening nel territorio bolognese. Per il progetto è stato eseguito un restyling completo dell’area food preesistente, fornendo arredi, attrezzature ed insegne e mantenendo la qualità e l’eleganza distintive della storica catena di ristorazione conosciuta per i suoi panini gourmet. Degni di nota il nuovo chiosco con un ampio banco semicircolare in Rovere biondo ed il dehor con copertura metallica.