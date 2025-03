Sostenibilità. Intesa Sanpaolo premia sette aziende del cuneese

Ha fatto tappa in Piemonte “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour”, la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che si sono distinte per avere adottato criteri Esg, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti, la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio.

Sono sette le aziende della provincia di Cuneo - tra le 120 selezionate in tutta Italia – che una delegazione della Banca, guidata dal Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria, Andrea Perusin, ha visitato una ad una e premiato con una targa di merito. Grazie al contributo di partner di prestigio come il Gruppo Cerved, Intrum, e Regalgrid, e alla collaborazione con Monitor Deloitte, alle aziende vincitrici è stata inoltre offerta l’opportunità di essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo nei tre ambiti Esg - ambientale, sociale e di governance - oltre a beneficiare di prodotti dedicati come gli S-Loan Progetti Green, per pianificare e realizzare investimenti in sostenibilità, anche supportati dal Fondo di Garanzia.

Le realtà premiate sono: Etum Studio ottico È tutta una montatura (Dronero), Osteria Snc di Fabio Gilestro (Alba), Il Bazar (Dogliani), per l’impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale; Assistenza Tecnica Riello (Guarene), Ele Shu di Erardi Elena (Ceva), L’Armonia del Benessere e Gastronomia Trinacria (Alba), per l’ambito sociale.

Il tour Progettiamo Sostenibile, viaggio di valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali dei territori e della loro capacità di dare una svolta al business in chiave sostenibile, si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale Crescibusiness lanciato dal Gruppo a fine 2022 che mette a disposizione nuovo credito per 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale.

"Le storie aziendali premiate durante il tour Progettiamo Sostenibile", spiega Perusin, "raccontano l’economia del nostro territorio e sono esempi virtuosi di un’imprenditoria che ha saputo adottare soluzioni concrete per migliorare il proprio profilo di sostenibilità, aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno nell’accompagnare la crescita sostenibile di tutte le imprese, che siano Pmi, startup o piccole aziende a gestione individuale e familiare. Un processo che incoraggiamo, facendo rete con tutti gli attori economici, e al quale abbiamo contribuito in Piemonte con 1,3 miliardi di credito erogato lo scorso anno a realtà imprenditoriali di ogni dimensione. Per tutto il 2025 abbiamo inoltre azzerato le commissioni da micropagamenti Pos fino a 10 euro, una misura di grande attenzione che risponde alle esigenze delle realtà commerciali più piccole".