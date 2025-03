Intesa Sanpaolo /2. Crescibusiness: premiate tre aziende in Liguria

Dopo Cuneo (leggi notizia EFA News), ha fatto tappa in Liguria “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour”, la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che si sono distinte per avere adottato criteri Esg, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti, la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio.

Sono tre le aziende della Liguria - tra le 120 selezionate in tutta Italia – che una delegazione della Banca, guidata dal Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria, Andrea Perusin, ha visitato una ad una e premiato con una targa di merito. Grazie al contributo di partner di prestigio come il Gruppo Cerved, Intrum, e Regalgrid, e alla collaborazione con Monitor Deloitte, alle aziende vincitrici è stata inoltre offerta l’opportunità di essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo nei tre ambiti Esg - ambientale, sociale e di governance - oltre a beneficiare di prodotti dedicati come gli S-Loan Progetti Green, per pianificare e realizzare investimenti in sostenibilità, anche supportati dal Fondo di Garanzia.

Le realtà premiate sono: Queen Victoria (Genova), attiva nella gestione di strutture ricettive a Genova, per l’ambito sociale; Pasticceria Gelateria Bar Vigo di Vigo Claudio e C., azienda a conduzione familiare attiva dal 1950 a Masone; LL Happytime Sas di Sattin Loredana, che gestisce l'Albergo Valentino a Lavagna, per l’impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale.