Conflitto familiare per il controllo di Lifeway Foods

Si fa sempre più cruenta la guerra in casa Smolyansky, la famiglia proprietaria di Lifeway Foods, fornitore Usa di kefir e prodotti probiotici fermentati per il supporto del microbioma. Il marchio è stato "puntato" da Danone che se lo vuole accaparrare interamente (ne possiede già il 23,3%) ma l'offerta ha creato un pandemonio in famiglia: da una parte c'è l'ad Julie Smolyansky che si oppone alla trattativa, dall'altra ci sono Edward e Ludmila Smolyansky, rispettivamente fratello e madre dell'attuale presidente e ceo Julie, i quali dal 2022 chiedono alla presidente di dimettersi in modo che Lifeway possa perseguire “alternative strategiche”.

Proprio l'azionista Edward Smolyansky, fratello dell'amministratore delegato (Julie) ha lanciato nei giorni scorsi una campagna ufficiale per sostituire il consiglio di amministrazione dell'azienda. Edward, che possiede 4.163.141 azioni ordinarie dell'azienda statunitense produttrice di kefir insieme alla madre Ludmila, ha depositato un avviso di convocazione per l'elezione di nuovi amministratori alla prossima assemblea annuale.

“Lifeway Foods ha raggiunto un punto di svolta -si legge in una dichiarazione a nome di Edward e Ludmila Smolyansky-. La continua deferenza del consiglio di amministrazione nei confronti dell'amministratore delegato ha sollevato serie preoccupazioni di governance e ora deve dimostrare in tribunale che le sue azioni sono in linea con le sue responsabilità fiduciarie nei confronti degli azionisti”. Nella dichiarazione, Edward Smolyansky afferma che Lifeway "sta affrontando un contenzioso derivante da una condotta chiaramente discutibile. La tempistica e l'entità del premio aggregato di 8,5 milioni di dollari per l'amministratore delegato in contanti e azioni, pari a oltre il 94% dell'utile netto di Lifeway Foods per il 2024, suggeriscono che il consiglio di amministrazione è molto più interessato ad arricchire l'amministratore delegato che a massimizzare il valore per tutti gli azionisti”.

La “nuova lista di amministratori indipendenti” suggerita nella “2025 Lifeway Foods Proxy Campaign” comprende proprio i due, Edward e Ludmila: il primo ha ricoperto in precedenza ruoli di cfo, coo, direttore e controllore presso l'azienda, mentre la donna è cofondatrice ed ex presidente del consiglio di amministrazione. Tra gli altri nuovi consiglieri suggeriti spunta il nome di George Sent, banchiere d'investimento per l'industria alimentare e delle bevande ed ex direttore indipendente di Lifeway. Edward e Ludmila Smolyansky sono da tempo scontenti di Lifeway. A luglio 2024 hanno chiesto le dimissioni dell'amministratore delegato del gruppo e di alcuni dei suoi direttori. Il mese successivo, cioè agosto 2024, i due azionisti hanno presentato una dichiarazione di consenso per destituire il consiglio di amministrazione, compresa Julie.

Riassunto delle puntate precedenti

A settembre 2024, Danone, che già possedeva poco più del 23% di Lifeway, ha proposto di acquisire il resto dell'azienda per 25 dollari per azione, un premio del 59% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume del titolo di allora (leggi notizia EFA News). Lifeway ha rifiutato l'offerta il 5 novembre, sostenendo che essa sottovalutava l'azienda (leggi notizia EFA News). Danone, allora, ha alzato l'offerta a 27 dollari per azione, sostenuta da Edward e Ludmila Smolyansky, ma l'offerta è stata respinta dal consiglio di Lifeway (leggi notizia EFA News). A stretto giro di posta l'azienda nutraceutica ha rifiutato anche questa offerta da 300 milioni di dollari (leggi notizia EFA News) scatenando l'ira degli azionisti che hanno chiesto la creazione di un “comitato speciale indipendente” per valutare e negoziare l'ultima offerta di acquisto di Danone (leggi notizia EFA News) e hanno ribadito l'apertura ad altre offerte plausibili (leggi notizia EFA News).

A fine dicembre 2024, Danone ha iniziato a preparare un'azione legale contro Lifeway, sostenendo che l'azienda ha violato un accordo tra gli azionisti delle due società. Da allora ha avviato un procedimento affermando che la decisione di Lifeway di assegnare a Smolyansky quasi 300.000 azioni ha rotto l'accordo. A gennaio 2025, tuttavia, Lifeway ha ribadito che l'accordo era nullo in base alle leggi statali dell'Illinois, dove il gruppo ha sede (leggi notizia EFA News). Questo mese l'azienda ha dichiarato di voler presentare una “domanda riconvenzionale” contro Danone, accusando il gigante lattiero-caseario francese di aver intrapreso una “acquisizione ostile” del gruppo, a un prezzo che “sottovaluta l'azienda”.

Bilancio 2024

Nel 2024, Lifeway ha registrato un aumento del 16,7% delle vendite nette, raggiungendo 186,8 milioni di dollari. Ha registrato un utile netto di 9 milioni di dollari, in calo rispetto a 11,4 milioni del 2023. In una dichiarazione sui risultati rilasciata la scorsa settimana, l'azienda ha affermato di essere “sulla buona strada” per raggiungere tra 45 e 50 milioni di dollari di ebitda rettificato nell'esercizio 2027.