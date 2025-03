Pesce norvegese: agli italiani piace sempre di più

Il salmone, il merluzzo, lo stoccafisso e il baccalà norvegesi trovano nell'Italia un mercato sempre più appetibile. Lo rileva un'indagine condotta dal Norwegian Seafood Council. "Nonostante i tempi più difficili, le quote di merluzzo più basse e l'inflazione, vediamo un cauto ottimismo nel mercato italiano. Tra le altre cose, molti credono che uno spostamento verso prodotti più facili da preparare sia la chiave per sviluppare ulteriormente il mercato", afferma il direttore del Norwegian Seafood Council per l'Italia, Tom-Jørgen Gangsø.

Allo stesso tempo, l'inflazione e i prezzi dei prodotti alimentari hanno rallentato e gli italiani sono più ottimisti sul futuro e sull'economia rispetto a solo un anno fa. Inoltre, le esportazioni norvegesi di stoccafisso sono rimaste relativamente stabili finora quest'anno e, sebbene le esportazioni norvegesi di baccalà e pesce salato siano leggermente inferiori rispetto allo scorso anno, la Norvegia continua a guadagnare quote di mercato dai concorrenti.

La tendenza è confermata dall'agenzia di analisi Nielsen IQ, che ha esaminato le vendite al dettaglio in tutta Italia. Tra il 2022 e il 2023, si è registrata una crescita significativa nella categoria "prodotti pronti da mangiare", sia per lo stoccafisso che per il baccalà.

Per i prodotti nella categoria a peso fisso, le vendite di stoccafisso sono aumentate dell'11% in volume e del 18% in valore. Per il baccalà a peso fisso, le vendite in questo periodo sono diminuite del 10% in volume e del 2% in valore.

Nei ristoranti italiani, si registra uno sviluppo positivo per i piatti tradizionali a base di pesce: il numero di porzioni di stoccafisso e baccalà è aumentato da 43 milioni a 45 milioni tra il 2022. Sono gli over 35 a scegliere più spesso stoccafisso o baccalà nei ristoranti. Quasi 7 su 10 affermano di scegliere piatti che di solito non preparano o non possono preparare a casa. Molti sono molto interessati a esperienze nuove o speciali quando mangiano fuori, come nuovi piatti e un buon servizio. Molti sono più fedeli ai ristoranti che si concentrano sulla sostenibilità, sul cibo sano, sull'origine del cibo e che possono soddisfare esigenze dietetiche speciali.6 su 10 affermano che il prezzo è importante quando si sceglie un ristorante e che hanno cambiato le loro abitudini verso ristoranti più economici e con meno piatti o più convenienti. Una crescita significativa per le catene di fast food è probabilmente il risultato di questo.

Un ulteriore sondaggio, condotto da Nielsen IQ, afferma che tradizione, salute e buon gusto sono le ragioni principali per cui gli italiani scelgono di mangiare lo stoccafisso. Quasi 7 su 10 sanno che lo stoccafisso proviene dalla Norvegia e 8 su 10 ritengono che l'origine sia importante. Inoltre, la consapevolezza dell'etichetta Igp per lo stoccafisso (indicazione geografica protetta) è elevata e 2 su 3 indicano di essere disposti a pagare di più per lo stoccafisso con l'etichetta blu e gialla. Circa lo stesso numero afferma di essere disposto a pagare di più per lo stoccafisso etichettato con Frutti di mare dalla Norvegia. Allo stesso tempo, molti credono ancora che prezzo, disponibilità e mancanza di conoscenza sulla preparazione siano ostacoli alla scelta dello stoccafisso quando si fa la spesa.