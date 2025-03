Chiquita House torna a Milano alla Design week

In occasione del Fuorisalone 2025 della Design Week (dal 7 al 13 aprile) Chiquita riapre le porte della Chiquita House, uno spazio immersivo e interattivo che celebra la seconda edizione dell’acclamata campagna “Pop by Nature”. In collaborazione con l’artista e illustratore argentino di fama internazionale Sebastian Curi, trasforma la banana Chiquita in una vera e propria icona pop, immergendola in scenari vibranti che raccontano scene di vita quotidiana con un tocco giocoso ed entusiasmante.

"Siamo davvero entusiasti di tornare protagonisti al Fuorisalone 2025 dopo il grande successo dello scorso anno -ha dichiarato Mariaelena Paragone, Head of Global Brand Building Strategy in Chiquita-. Con la seconda edizione della Chiquita House, vogliamo sorprendere e coinvolgere ancora di più i nostri consumatori, portando l’anima della campagna ‘Pop by Nature’, quest’anno realizzata in collaborazione con Sebastian Curi, in un’esperienza artistica immersiva, dove colore, energia e design si fondono per celebrare in modo nuovo e sorprendente l’iconicità del brand”.

All’interno della Chiquita House, i visitatori saranno guidati attraverso una serie di ambienti progettati per offrire un’esperienza unica. Nel primo, l’arte prende vita in uno spazio interattivo ispirato alle illustrazioni di Curi, dove i personaggi dell’artwork realizzato per la campagna prendono forma trasformandosi in figure con cui interagire per celebrare la quotidiana relazione tra uomo e natura attraverso il consumo delle banane, frutto pop per eccellenza.

Il pubblico diventerà esso stesso parte dell’opera, aggiungendo il proprio tocco creativo e immergendosi in atmosfere surreali, tra scenari che riflettono l’energia tropicale di Chiquita, perfetti per scattare foto uniche. I partecipanti potranno inoltre divertirsi e mettere alla prova le proprie abilità nella speciale cabina delle sorprese Chiquita per aggiudicarsi esclusivi gadget, tra cui uno zaino e una instant camera personalizzata con la creatività di Curi.

L’innovazione è invece la protagonista nella seconda area, dove la tecnologia Kinect offrirà un’esperienza immersiva e divertente, permettendo ai visitatori di trasformarsi in una banana Chiquita e vedere i propri movimenti rispecchiati da un avatar digitale. Un momento da vivere e condividere, capace di coniugare tecnologia e intrattenimento in modo originale. Nello spazio, sarà inoltre disponibile una speciale arcade machine, che consentirà di provare il nuovo Sticker Generator di Chiquita.

Questo innovativo strumento digitale, alimentato dall’Intelligenza Artificiale, permetterà a ogni visitatore di generare un bollino unico personalizzato in stile pop e stamparne un’esclusiva versione da portarsi a casa. Infine, un’area dedicata offrirà l’opportunità di scoprire da vicino l’impegno di Chiquita per la sostenibilità, con particolare attenzione al progetto Yelloway e a Yelloway One, il nuovo ibrido di banana resistente alle malattie fungine più distruttive per la produzione globale, una rivoluzione che segna un passo concreto verso un’agricoltura più sostenibile e resiliente.