Chef Express: inaugurata food hall nella stazione di Padova

Chef Express, la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha inaugurato oggi ufficialmente la nuova food hall nella stazione di Padova, snodo strategico dei trasporti del Nord-Est con prospettive importanti di sviluppo con l’Alta Velocità. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Sergio Giordani, e l’assessore alle Attività Produttive Antonio Bressa, oltre ai vertici di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, Altarea Italia e Chef Express.

I nuovi locali della stazione di Padova hanno richiesto un investimento di circa 2 milioni di Euro da parte di Chef Express, hanno permesso di valorizzare un’area finora inutilizzata, e sono stati realizzati in partnership con Altarea Italia, società titolare dei diritti di valorizzazione commerciale e pubblicitario.

Gli spazi di ristorazione inaugurati oggi si sviluppano, su due livelli, lungo l’ala est della stazione, tra la piazza e il binario 1; a questi si aggiungerà a breve un’ulteriore offerta nel corpo centrale fronte binari. I nuovi punti di vendita garantiscono un’offerta diversificata e complementare per i viaggiatori attraverso un bar-caffetteria a marchio Italico, un fast food McDonald’s, e una pizzeria Alice Pizza, la cui apertura è prevista nelle prossime settimane.

Nei nuovi locali di Padova lavoreranno a regime circa 60 persone.



Il sindaco Giordani sottolinea: “Padova è una delle stazioni più importanti per numero di viaggiatori di tutto il nord Italia e quindi l’offerta di servizi di qualità è molto importante. Con questa articolata iniziativa di Chef Express, che ringrazio, l’accoglienza anche dei tanti turisti, oltre che delle migliaia di pendolari che quotidianamente la frequentano fa un significativo salto di qualità e rende la nostra stazione non solo un punto di transito ma anche un luogo dove è possibile ritagliarsi una pausa in tutta tranquillità in un contesto comodo e gradevole. Un percorso che proseguirà in futuro anche in vista, speriamo il più presto possibile, dell’arrivo dell’alta velocità che comporterà una completa riqualificazione di tutta la zona”.

L’assessore Bressa commenta: “Grazie a questi investimenti per i nuovi locali della Food Hall e alle aperture più recenti, oggi tutti i locali commerciali della stazione sono pienamente attivi, senza più quindi alcun locale sfitto. Un ottimo risultato per il quale ringraziamo Alterarea Italia e Chef Express, e che sta portando più luce, più vitalità, più presidio sia all'interno della stazione che nelle immediate adiacenze su cui si affacciano i locali. Dopo le difficoltà attraversate nel periodo Covid andiamo quindi a celebrare una rinascita piena della stazione che testimonia la centralità di Padova negli investimenti in ambito retail con riflessi positivi sull'indotto, il servizio ai cittadini e l'occupazione; sono infatti circa 60 i nuovi posti di lavoro assicurati da questa nuova iniziativa commerciale”.

Rfi ha dichiarato: La stazione di Padova, con i suoi circa 11 milioni di passeggeri l’anno, si caratterizza non solo come luogo di transito, ma come snodo urbano strategico. La riqualificazione degli spazi e l’apertura di nuovi servizi di ristorazione con il supporto di Rfi è in linea con la strategia del Gruppo FS di valorizzare le stazioni come centri polifunzionali intermodali, garantendo alti livelli di servizi e sicurezza per i viaggiatori, cittadini e turisti.

Nicolas Bigard, amministratore delegato di Chef Express, ha dichiarato: “Chef Express ha sviluppato da anni una forte presenza nel segmento della ristorazione “in viaggio”, in particolare nelle stazioni ferroviarie dove è leader nazionale. Il Veneto, in particolare, è una delle regioni dove siamo maggiormente presenti. Grazie alla partnership con Altarea Italia – con cui operiamo anche nelle stazioni di Torino Porta Susa, Milano Porta Garibaldi e Napoli Afragola - consolidiamo la nostra presenza in Regione e garantiamo un’ampia offerta di ristorazione per viaggiatori, cittadini e turisti di una delle più prestigiose città italiane”.

Simone Maltempi, amministratore delegato di Altarea Italia, ha aggiunto: “Trasformare una stazione è sempre una sfida entusiasmante perché unisce l’ambizione di soddisfare le attese dei viaggiatori a quella di reinterpretare il contesto urbano in cui si inserisce. Con l’apertura di Padua Food Hall, la stazione di Padova diventa una realtà ancor più integrata con la città. Oltre ad essere per sua natura un luogo di flusso, che offre comfort e servizi ai viaggiatori, si legittima come uno spazio di vita e di commercio”.