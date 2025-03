Climmar: eletto nuovo consiglio direttivo

Roberto Rinaldin conclude il suo mandato triennale alla guida della rete europea di rivenditori di macchine e attrezzature agricole.

Concluso il mandato triennale dell’italiano Roberto Rinaldin a capo del Climmar, è stato eletto il nuovo board alla guida della rete europea di rivenditori di macchine e attrezzature agricole che rappresenta 17 Paesi con circa 200mila azienda. Il già presidente di Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio e membro italiano del Climmar, passa il testimone al neoeletto Tomáš Kvapil della Repubblica Ceca.

“In questi anni, il settore delle macchine agricole ha attraversato profonde trasformazioni e difficoltà", dichiara Rinaldin. "I rivenditori europei di macchinari sono stati sottoposti ad un’immensa pressione legata sia alla crescente instabilità geopolitica sia a rapide evoluzioni, dalla digitalizzazione al consolidamento delle reti di concessionari da parte dei costruttori. La notevole esperienza dei miei colleghi", aggiunge, "mi ha dato un importante aiuto per guidare la direzione strategica di Climmar. Grazie al loro lavoro, in questo nuovo contesto, la Confederazione ha potuto continuare a essere un sostegno per i rivenditori di tutta Europa”.

Il Consiglio Direttivo si completa con i due vicepresidenti Romain Meunier (francese) e Jan Henrik Holk (tedesco) nonché con l’italiana Isabella Fontana, con il ruolo di tesoriere: tutti membri under 50. Il neopresidente Tomáš Kvapil (54 anni) porta con sé un'ampia esperienza nel proprio nuovo ruolo, avendo guidato i progressi tecnologici presso Agrall a Prosiměřice dal 1994. Dal 2016 è presidente dell'associazione ceca degli importatori di macchinari agricoli (Sdzt). Grazie alla trentennale esperienza nel settore, potrà mettere a disposizione della federazione una solida base di conoscenze per il futuro. Romain Meunier (42 anni), vicepresidente francese, è imprenditore e dirige una concessionaria di macchine agricole a Orléans dal 2010, con background nel marketing strategico e nello sviluppo del business digitale. Avendo precedentemente lavorato nei Paesi Bassi, porta con sé una chiara prospettiva europea, nel proprio nuovo ruolo. Jan Henrik Holk (47 anni), vicepresidente tedesco, è un professionista di lunga data nel settore delle macchine agricole, attualmente amministratore delegato presso la concessionaria LVB-Steinbrink a Gronau. Ha una formazione in ingegneria meccanica ed esperienza nei servizi post-vendita. La doppia prospettiva di Holk come rivenditore e produttore lo pone in una posizione particolarmente efficace per affrontare le nuove sfide del settore.

Isabella Fontana (41 anni), tesoriere, laureata in ingegneria gestionale, vanta una vasta esperienza nella gestione del rischio di credito e nell'analisi aziendale. In qualità di presidente del gruppo di lavoro per il giardinaggio di Climmar, si avvale di un'ampia conoscenza della realtà del mercato dei rivenditori di macchine da giardino d'Europa. Dal 2017 è a capo della divisione robotica e sovrintende alla gestione finanziaria della concessionaria familiare di Piacenza, specializzata in macchine agricole e da giardinaggio, azienda giunta oramai alla terza generazione. Il nuovo Consiglio Direttivo si impegna a partire dal prezioso lavoro dei predecessori, in carica dal 2022, e si concentrerà sul rapporto tra rivenditori e costruttori operanti nelle 17 organizzazioni membri della Confederazione europea, con un’attenzione particolare per il prossimo congresso Climmar che si svolgerà in autunno in Italia, a Torino, organizzato da Federacma.

“Ringraziamo Roberto Rinaldin per l’ottimo lavoro svolto e facciamo i migliori auguri a Isabella Fontana per il nuovo incarico", afferma Andrea Borio, presidente Federacma – La nostra associazione continuerà a dare grande supporto alla rete europea dei rivenditori di macchine, che saremo felici di ospitare prossimamente in Piemonte”.