I-Meat: filiera della carne a 360°, con uno sguardo alla tecnologia

E' in corso a ModenaFiere, la 9° edizione della fiera biennale iMeat (23-25 marzo 2025), dedicata alla filiera delle carni. Ormai di richiamo internazionale, iMeat rappresenta ad oggi l'unica esposizione italiana che unisce la carne a tutte le tecnologie, attrezzature, tendenze e metodi di cottura grill professionale, dall’elettrico al fuoco. iMeat ha anche saputo cogliere la tendenza e stabilire un fil rouge tra la carne e un’offerta gastronomica più ampia.

“Oggi più che mai, in una società costantemente in evoluzione, è importante costruire basi solide e poter programmare il percorso lavorativo dotati degli strumenti adatti e delle conoscenze necessarie", dichiara il patron della manifestazione Luca Codato. "iMeat Fiera vuole essere lo strumento per fornire queste basi mettendo in contatto i negozi di macelleria e gastronomia, la ristorazione specializzata, le industrie per la lavorazione delle carni e le aziende medio-piccole artigianali di eccellenza tra loro e con i fornitori di tutte le merceologie dedicate, sempre in un’ottica business to business”.

La formazione professionale è lo strumento per affrontare i cambiamenti e le tendenze di mercato, sempre più repentini e assillanti; l’informazione sulle nuove scoperte tecnologiche e scientifiche uno stimolo e un aiuto per restare al passo con l’evoluzione della società.

L’ultima edizione di iMeat, tenutasi nel 2023 ha visto la presenza di 146 espositori, 9.268 visitatori, 11.500 mq suddivisi in due padiglioni .I numeri dell’edizione 2025 sono superiori, con più di 200 espositori suddivisi su tre padiglioni: l’edizione 2025 sarà stupefacente.

Molte le novità per l'edizione in corso. Innanzitutto la suddivisione della fiera in 3 settori, allo scopo di facilitare la visita e mettere in evidenza le diverse specializzazioni.

Tec è il padiglione dedicato alle tecnologie, attrezzature, aromi e ingredienti per la lavorazione e conservazione dei prodotti a base carne. Come è evidente, ormai il lavoro di macellaio non si limita a proporre tagli di carne ma comprende una serie di prepara- zioni di gastronomia che necessitano di supporto tecnologico o ingredientistico di alto valore qualitativo allo scopo di offrire al cliente una scelta interessante e valida.

Food è il padiglione riservato alle eccellenze alimentari, per il dettaglio e per l’horeca, specialità in grado di soddisfare ogni genere di clientela: olio, vini, conserve artigianali, birre o liquori solo per citare i più diffusi. Tutti quei prodotti che in assortimento e in esposizione completano la gamma delle proposte agevolando il cliente.

Grill è focalizzato sulle tecnologie, attrezzature, tendenze, metodi di cottura grill professionale: un padiglione dedicato perché l’apertu- ra di steak house, ristomacellerie, food truck sono una sezione in costante crescita, apprezzata e richiesta dal pubblico carnivoro (ma non solo) e rappresentano uno sbocco fondamentale per un settore dove la carne di qualità è il punto di partenza.

L'Area Passione Fuoco, attigua all’area Grill è dedicata alle dimostrazioni di cottura con forni a carbone e nuove ten- denze di cottura a fiamma libera.

iFish è un percorso, indicato a catalogo, dedicato al settore ittico, con cui il mondo carne possiede numerosi punti di in- contro. Indicherà le aziende espositrici produttrici di attrezzature, strumenti, accessori, ingredienti e allestimenti idonei anche per la pescheria e l’industria del pesce.

Il programma di eventi si arricchisce di approfondimenti, riflessioni e intrattenimento, showcooking, dimostrazioni di impiego dei diversi prodotti esposti, corsi di approfondimento tecnico e pratico, riflessioni scientifiche o momenti di convivialità. Ognuno potrà costruire la propria visita secondo un percorso personalizzato.