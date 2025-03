Bayer: Mike Graham nuovo responsabile Crop Science

Mike Graham è stato nominato nuovo responsabile della ricerca e sviluppo (R&S) per la divisione Crop Science di Bayer e sarà membro del Leadership Team. Ad annunciarlo una nota della stessa Bayer, che annuncia anche il pensionamento di Robert Reiter, predecessore di Graham, che lascia l'azienda dopo 27 anni e il settore dopo 34 anni. Attualmente, Graham guida l'organizzazione Plant Breeding dell'azienda e vanta una profonda competenza in R&S e agricoltura. L'avvicendamento tra Reiter e Graham, sarà effettivo dal 15 aprile 2025.

Robert (Bob) Reiter è entrato in Bayer nel 1998. Ha contribuito a rivoluzionare l'allevamento tramite l'uso della selezione genotipica e ha guidato lo sviluppo di una piattaforma di genotipizzazione leader del settore. Nel corso degli anni, Reiter ha ricoperto vari ruoli di alto livello in R&S, contribuendo a plasmare ulteriormente le capacità di Bayer in materia di semi e tratti leader del settore. Dopo aver ricoperto il ruolo di Head of Global Supply Chain, nel 2018 è diventato Head of R&D per la divisione Crop Science. Sotto la sua guida, Bayer ha portato avanti con successo prodotti di successo come il nuovo erbicida Icafolin e il Preceon Smart Corn System, che ha il potenziale per rivoluzionare la produzione di mais in futuro.

"Nel corso della sua carriera, Bob è stato un forte sostenitore dell'innovazione agricola. Ha veramente promosso e supportato la capacità degli agricoltori di produrre di più risparmiando allo stesso tempo risorse naturali. Voglio esprimere il mio sincero apprezzamento a Bob per il suo straordinario contributo e impegno nei confronti dell'azienda", ha affermato Rodrigo Santos, membro del consiglio di amministrazione di Bayer AG e presidente della divisione Crop Science dell'azienda. "Auguro a Bob tutto il meglio per il suo meritato pensionamento. Ci mancherà non solo all'organizzazione R&D, ma anche a tutti i colleghi di Crop Science in tutto il mondo". Reiter sosterrà attivamente il suo successore nell'assunzione delle sue nuove responsabilità per garantire una transizione lineare.

Da parte sua, Mike Graham è entrato a far parte dell'azienda nel 1996. Fin dai suoi primi giorni come selezionatore di piante, ha costantemente fatto carriera, assumendo ruoli di crescente responsabilità. Recentemente, è stato profondamente coinvolto nella progettazione e nello sviluppo di sementi di nuova generazione, con soluzioni incentrate sul cliente. Graham ha quindi guidato l'organizzazione globale di selezione delle piante di Bayer, guidando l'avanzamento della pipeline di selezione leader del settore, ripensando le metodologie di selezione e tecniche, nonché guidando l'evoluzione digitale. Graham lavorerà a St. Louis, nel Missouri. Il suo successore come responsabile della selezione delle piante sarà annunciato in un secondo momento.

Il presidente della divisione Crop Science di Bayer Rodrigo Santos si è detto convinto che Graham "contribuirà al nostro successo con la sua profonda conoscenza del settore, la sua profonda competenza in ricerca e sviluppo, le sue esperienze diversificate e la sua profonda comprensione di ciò di cui gli agricoltori hanno realmente bisogno. Ha costantemente dimostrato modi visionari nel fornire nuove innovazioni ai clienti in tutto il mondo".