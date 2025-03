Confcommercio, i consumi non ripartono

Arrivano segnali positivi dall'Ufficio studi di Confcommercio secondo cui l'inflazione ha mostrato un calo, scendendo dal previsto 2% al 1,6% a febbraio anche se i costi dell'energia restano un problema. Gli indicatori congiunturali italiani, sostiene Confcommercio in un comunicato, "sono positivi, con una crescita anche modesta ma che almeno non è una riduzione, nonostante alcune variazioni legate al calendario". Tuttavia, nonostante l'aumento del reddito disponibile, "i consumi non crescono come previsto, con un aumento nei settori del tempo libero e turismo, ma una contrazione in beni come alimentari e trasporti".

Secondo il direttore dell'Ufficio Studi, Mariano Bella, "l'Italia rimane vulnerabile agli shock esterni, ma la buona tenuta dell'occupazione e la ripresa del turismo potrebbero favorire una crescita dei consumi. Il dibattito sui dazi americani sta monopolizzando l'attenzione, ma la minaccia di un aumento delle barriere tariffarie sembra esagerata".

Proprio il tema dei dazi di Trump entra in gioco in maniera pesante anche se secondo Confcommercio l'effetto delle tariffe potrebbe non esere così drammatuico come è stato dipinto finora. Nel 2023, dice Confcommercio nel suo ultimo studio, l'Europa ha avuto un saldo positivo di circa 157 miliardi di Euro con gli Stati Uniti nel commercio di beni ma ha avuto un saldo negativo di 108 miliardi nei servizi: questo porta a un saldo complessivo a favore dell'Europa di 52 miliardi di dollari, pari allo 0,18% del pil Usa. Poca roba, insomma, a conti fatti, con Confcommerio che prevede che "le negoziazioni non modifichino sostanzialmente questo quadro".

"Si prevede -sostiene la confederazione guidata da Carlo Sangalli- una crescita del pil dello 0,4% nel primo trimestre 2025, con un obiettivo annuale di +0,8%, che potrebbe necessitare di un impulso esterno, come una riforma fiscale che riduca le aliquote per il settore produttivo, in risposta all'aumento della pressione fiscale, che ha raggiunto il 42,6% nel 2024.

Le dinamiche tendenziali dei consumi

Anche nel mese di febbraio 2025 le dinamiche delle diverse funzioni di consumo sono molto articolate, ulteriore sintomo delle difficoltà dei consumi d’instradarsi in un percorso di crescita. "Tra le diverse funzioni di spesa le dinamiche più positive -sottolinea Confcommercio-, nel confronto annuo, si confermano quelle relative ai beni e ai servizi per la comunicazione (+5,3%). Permane in territorio positivo anche la domanda per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+1,3%), segmento che continua a beneficiare del positivo apporto della componente estera della domanda".

A febbraio, apprezzabili segnali di recupero hanno interessato i consumi di abbigliamento e calzature (+1,4%), migliorando i non brillanti risultati dei saldi di gennaio. Tra le macro funzioni di consumo si confermano in negativo i consumi relativi ai beni ed i servizi per la mobilità (-5,9%), i beni e i servizi ricreativi (-1,6%) e i beni e i servizi per la casa (-1,3%). Tornano in territorio negativo i beni e i servizi per la cura della persona (-0,8%) e gli alimentari bevande e tabacchi (-0,6%).

A livello di singole voci di consumo permane la tendenza al miglioramento della domanda per i trasporti aerei (+7,1%) e per i servizi ricreativi (2,9%). Si acuisce, a febbraio, la crisi dell’automotive che segna, su base annua, un calo dell’11,2% della domanda di auto nuove da parte delle persone fisiche e dei mobili e articoli d’arredamento (-1,2%). Segnali di deterioramento si confermano anche per gli elettrodomestici (-2,2%) e per i carburanti (-1,6%).