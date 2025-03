Crealis: Enrico Bracesco nuovo ad

Il gruppo internazionale Crealis, specializzato in soluzioni di chiusura per vini e distillati, ha annunciato la nomina di Enrico Bracesco come nuovo amministratore delegato. Con oltre 20 anni di esperienza in ruoli strategici ed esecutivi, Bracesco ha sviluppato una solida competenza nel settore industriale, in particolare in contesti multiculturali e internazionali. Ha maturato un prezioso know-how nella gestione di trasformazioni strategiche e nella guida di processi per accelerare la crescita, in particolare presso Cimbali, azienda specializzata in macchine per il mondo del caffè, e Technogym, produttore mondiale di attrezzature per il fitness. Operativo in Italia presso l’headquarter di Crealis, Bracesco assume la guida del gruppo per sviluppare le attività nei diversi mercati. Riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Crealis.

"Sin dalla sua fondazione, Crealis ha dimostrato costantemente la sua capacità di innovare e affermarsi nei diversi mercati, grazie all'impegno incessante dei suoi collaboratori. Nonostante un contesto globale complesso, la nostra ambizione è chiara: continuare ad essere al fianco dei nostri clienti per supportarli, garantendo prestazioni, eleganza e sostenibilità dei nostri prodotti", dichiara Bracesco.

In coincidenza dell'avvicendemento, il Gruppo Crealis esprime il suo ringraziamento a Michele Moglia, il precedente amministratore delegato, per la sua leadership e il contributo apportato in questi anni. Moglia, che assume il ruolo di presidente non esecutivo, per supportare questa transizione, ha dichiarato: "Con un ruolo diverso, ma con la stessa passione, sarò al fianco del team Crealis nel costruire il futuro del Gruppo. Desidero anche esprimere la mia gratitudine a Enrico e augurargli il meglio per questa nuova fase di crescita del Gruppo”.