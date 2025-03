Banqueting e catering: formazione giovani tra le priorità

Si è tenuta a Roma, l’assemblea Nazionale di Anbc-Fipe, l’Associazione Nazionale Banqueting e Catering, dal titolo “Noi e il Futuro del Banqueting: Azioni di Valore per le Nuove Generazioni”. Un appuntamento chiave per il settore, volto a delineare strategie e azioni concrete per affrontare le sfide del futuro con responsabilità e visione. Un momento di confronto strategico tra imprenditori, esperti e istituzioni per delineare il futuro di un comparto in continua crescita.

Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati quattro temi centrali per lo sviluppo e la crescita del settore, il primo dei quali è relativo ai servizi concreti per le imprese associate. L’importanza di strumenti innovativi e di un supporto costante agli associati per garantire competitività e qualità dei servizi offerti. La digitalizzazione, la creazione di piattaforme di networking tra aziende e la semplificazione burocratica saranno punti cardine per favorire l’efficienza e la crescita del settore. L’introduzione di strumenti di gestione avanzata, come software per la pianificazione degli eventi e sistemi di intelligenza artificiale per ottimizzare le risorse, rappresenteranno un valore aggiunto per le imprese del comparto.

Il secondo tema riguarda lavoro e contrattualistica. Il recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con la presenza per la prima volta di Anbc-Fipe alla contrattazione e alla stipula, segna un momento storico. Il contratto qualifica il rapporto tra imprese e lavoratori, introducendo tutele per il lavoro stagionale e aggiornando i profili professionali. Particolare attenzione è stata dedicata alla flessibilità contrattuale e alle forme di welfare aziendale per migliorare le condizioni di lavoro e incentivare l’occupazione stabile.

Si è poi discusso di certificazione e qualità. E' stata presentata la certificazione "Banqueting Excellence", promossa da Anbc-Fipe e illustrata da Riccardo Cresto di Urs Italia. Un sistema che garantirà trasparenza e certificherà l’eccellenza delle imprese del settore, con focus su standard qualitativi, certificazioni ambientali e tracciabilità della filiera per garantire sicurezza alimentare e rispetto delle normative.

Quanto ai giovani e alla formazione, oggetto del quarto tema, Valentina Picca Bianchi vicepresidente vicario Anbc, ha evidenziato l'importanza di percorsi formativi mirati e collaborazioni con le scuole alberghiere per assicurare un ricambio generazionale qualificato. Progetti di mentoring, tirocini retribuiti e corsi di aggiornamento sulle nuove tendenze del settore saranno priorità per garantire una preparazione adeguata alle richieste del mercato.

“Il tema del lavoro giovanile nel settore del banqueting e catering", sottolinea Picca Bianchi, "si concentra anche sulla formazione e crescita delle nuove generazioni di imprenditori con l'obiettivo di creare un ecosistema in cui i giovani imprenditori possano sviluppare competenze gestionali, consolidare la propria identità aziendale e affrontare le sfide del mercato con una visione strategica. Anbc intende strutturare percorsi di formazione che vadano oltre la scuola alberghiera, integrando esperienze sul campo, mentoring e networking tra imprese".

"L’idea", conclude Picca Bianchi, "è quella di un modello di apprendimento pratico, che permetta ai giovani di acquisire conoscenze attraverso l’osservazione e la sperimentazione diretta. In questo contesto, la creazione di una rete di imprese rappresenta un’opportunità chiave per favorire la crescita di nuove realtà imprenditoriali, garantendo sostenibilità e innovazione all’intero comparto”.