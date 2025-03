Marca Poland: debutto a Poznań il 2 aprile

Il 2 e 3 aprile 2025 debutta a Poznań Marca Poland, la prima fiera dedicata al mercato della marca del distributore nell’Europa dell’Est. Un evento inedito, nato dalla collaborazione tra BolognaFiere e Mtp Grupa, che porta in Polonia l’esperienza vincente e ventennale di Marca by BolognaFiere.

Con un format collaudato e un respiro internazionale, Marca Poland si candida a diventare punto di riferimento imprescindibile per la Marca del Distributore est-europea, offrendo alle aziende del Made in Italy un accesso privilegiato a un mercato in forte crescita.

Il nuovo polo fieristico di Poznań ospiterà aziende italiane e internazionali in qualità di espositori, e parteciperà con un proprio spazio espositivo anche il retailer polacco Lidl Polska.

In qualità di nuovo hub strategico per il networking tra retailer e produttori, Marca Poland si prepara ad accogliere una selezione qualificata, ma numerosa di buyer della Gdo internazionale, presenza fondamentale per il business matching dell’evento. Saranno presenti in fiera i rappresentanti di Aldi, Auchan Polska, Carrefour Polska, Decathlon, Douglas Polska, Eurocash, Jeronimo Martins Polska | Biedronka, Kaufland Polska, Leroy Merlin Polska, Makro Cash & Carry Polska, Netto, Pepco Poland, Rossmann, Selgros Cash & Carry, Spar, Stokrotka e molti altri.

Pensata per chi punta a espandere il proprio business e a intercettare nuove opportunità nel mercato polacco e nei Paesi limitrofi, Marca Poland intende mettere in contatto produttori food e non food con le principali catene di distribuzione europee, dando così risposta alla sempre più alta domanda di prodotti a marca commerciale. Un’esigenza più che mai concreta: in Europa, e in particolare in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Gran Bretagna, la quota della private label nella Gdo rappresenta oggi il 40% del mercato del Largo Consumo Confezionato, con prospettive di crescita nei prossimi anni (fonte: Circana).

Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere, esprime la sua soddisfazione “Marca Poland rappresenta un altro importante passo avanti nella strategia di internazionalizzazione di BolognaFiere. Come successo già con Cosmoprof nel settore della cosmetica, intendiamo esportare nel mondo la ventennale esperienza di Marca by BolognaFiere nel settore della private label, creando un network di eventi b2b. Così, dopo Marca China, l’accordo con Mtp Group Poznań rappresenta un altro importante tassello di sviluppo nel mercato dell’Est Europa”.

Marca Poland darà spazio anche ad approfondimenti in esclusiva sui trend di mercato: convegni e appuntamenti mirati arricchiranno la due giorni polacca, fornendo dati e scenari di sviluppo per la Marca del Distributore in Europa.

Subito dopo conferenza stampa e inaugurazione dell’evento, mercoledì 2 aprile alle 10.00 si terrà il convegno Analisi e presentazione dei dati PL nel mercato tedesco e nei principali paesi europei, curato da Circana. L’incontro permetterà di esplorare l’andamento della private label in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi e, naturalmente, Italia, con un focus specifico sul mercato tedesco e sulle dinamiche del marketing mix.

Nel pomeriggio, alle 14, spazio alla cerimonia di presentazione di Ipls – International Private Label Selection, l’iniziativa promossa da Expertise on Field - Iplc The Retailer Brand Specialists, che porterà in scena i 16 prodotti innovativi della Mdd italiana, selezionati a gennaio durante Marca by BolognaFiere.

Giovedì 3 aprile è previsto un altro appuntamento di rilievo: il convegno Private label and retailer brands: extraordinary scenarios for a successful relationship between manufacturers and retailers, a cura di Iplc. Un momento di confronto tra esperti e operatori del settore, che analizzerà dati, esperienze e strategie per il successo della Mdd nei mercati internazionali.