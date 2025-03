Nestlé: nuovi pasti rapidi per friggitrici ad aria

Oggi la gente è in cerca di sistemi più rapidi per preparare pasti sani. Con il 33% delle famiglie in tutto il mondo che ora possiede una friggitrice ad aria, questo dispositivo sta diventando sempre più popolare e sta soddisfacendo questa esigenza. Nestlé aiuta i consumatori a mantenere i loro pasti con friggitrice ad aria vari ed entusiasmanti con la sua crescente gamma di ricette e sapori dedicati alle friggitrici ad aria. L'azienda ha recentemente ampliato la sua gamma di prodotti Maggi Air Fryer nel Regno Unito e in Malesia, due dei principali mercati culinari di Nestlé.

Nel Regno Unito, dove le friggitrici ad aria sono già il terzo elettrodomestico da cucina più utilizzato e il 58% delle persone ne possiede una, Nestlé ha aggiunto tre nuove miscele di ricette Maggi Air Fryer Crispy Coating alle sue miscele di grande successo Maggi Air Fryer Seasonings. Tra le prime del loro genere sul mercato, le nuove coperture mirano ad aiutare le persone a ottenere una croccantezza perfetta e ricca di sapore.

Allo stesso tempo, Nestlé sta anche sviluppando la sua serie Maggi Air Fryer in Malesia, dove il 42% delle famiglie possiede una friggitrice ad aria. Qui, l'azienda ha introdotto una variante Satay insieme al riposizionamento delle sue miscele di marinatura esistenti come parte della serie di friggitrici ad aria per offrire ai consumatori un sapore autentico da ingredienti freschi in due semplici passaggi: marinatura e frittura ad aria.

"Maggi, il marchio alimentare leader al mondo con la più alta penetrazione nelle famiglie, è sempre stato all'avanguardia nell'innovazione alimentare per decenni", ha affermato Nikhil Chand, responsabile della Food Strategic Business Unit di Nestlé. "Sia nel Regno Unito che in Malesia, siamo tra i primi con una gamma di friggitrici ad aria. In Nestlé, supportiamo costantemente la cucina moderna attraverso le nostre offerte innovative e consentiamo ai consumatori di preparare deliziosi pasti cucinati in casa. Come una delle nostre sei 'grandi scommesse per il 2025, le nostre soluzioni di cucina moderna hanno il potenziale per generare oltre 100 milioni di franchi svizzeri di vendite annuali".

Swen Rabe, responsabile del Nestlé Research and Development Center for Food di Singen, in Germania, ha aggiunto: "I nostri chef e sviluppatori alimentari hanno lavorato per creare queste innovazioni attraverso la combinazione intelligente di ingredienti, sfruttando l'esperienza sensoriale di Nestlé e la conoscenza dei profili e delle tendenze dei sapori locali. Questi mix di ricette sono solo gli ultimi esempi della nostra capacità di guidare innovazioni che soddisfano la domanda di soluzioni di cottura moderne come la friggitrice ad aria".

L'espansione della categoria si basa sulla presenza di soluzioni di cottura con friggitrice ad aria in altre aree geografiche come Australia, Nuova Zelanda e Cina. Nestlé sta sfruttando anni di conoscenza dei sapori per offrire un'esperienza di gusto autentica e attentamente proporzionata.