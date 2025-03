Oggi e domani in Liguria Discovery Italy 2025

Si è aperta oggi a Sestri Levante la nona edizione di Discover Italy, il più importante workshop B2B dedicato all’incoming (il turismo in entrata) in Italia. Per due giorni l’evento porterà nella cittadina del Tigullio operatori turistici e buyer selezionati da Europa, Americhe, Medio Oriente e Penisola Arabica, mettendo la Liguria ancora al centro del turismo internazionale. Un’occasione strategica per la regione, che gioca in casa e si presenta ai mercati esteri con il suo brand più forte: “The Italian Riviera”, il nome con il quale è conosciuta in tutto il mondo.

Discover Italy, in corso fino a venerdì 28, è organizzato da GIVI-Guida Viaggi, in collaborazione con Liguria Together, Portofino Coast, Consorzio Sestri Levante In e Mediaterraneo, con il supporto di ENIT e numerosi partner del settore.

“A Discover Italy vogliamo raccontare una Liguria sempre più attrattiva e competitiva, capace di offrire experience uniche in ogni stagione -spiega l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi-. Si tratta di un appuntamento strategico per il nostro territorio, un’occasione concreta di sviluppo turistico e di networking con i principali buyer internazionali. In particolare, presenteremo il nostro territorio come una destinazione outdoor a 360 gradi, perfetta per chi ama sport, mare e natura, creando una connessione tra la costa e l'entroterra, anche grazie al nostro forte impegno per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’intero territorio”.

Regione Liguria partecipa con uno stand istituzionale, affiancata da 16 operatori rappresentativi dell’intero territorio, pronti a presentare la loro offerta in un’agenda serrata di 40 incontri B2B prefissati per ogni seller. Gli appuntamenti sono stati organizzati attraverso un sistema di business matching, così da garantire il massimo ritorno agli operatori liguri e creare nuove e concrete opportunità di mercato.

“Come ogni anno ci aspettiamo due giorni di proficuo scambio e di lavoro con incontri mirati che possano tradursi in nuove opportunità di business per gli operatori liguri -aggiunge l’assessore-. I visitatori che verranno a Sestri Levante avranno anche la possibilità di visitare la regione al di fuori della classica stagione estiva, constatando la varietà dell’offerta turistica ligure: siamo certi che le realtà presenti sapranno valorizzarla al meglio mostrando una Liguria sempre più attrattiva, accessibile e capace di rispondere alle esigenze di un turismo in continua evoluzione”.

Ma Discover Italy non è solo incontri d’affari: questa sera buyer e seller si ritroveranno alla Welcome Dinner, un momento esclusivo di networking che aggiunge valore all’evento e rafforza i rapporti tra gli operatori. Due giorni di incontri serrati, strategie e opportunità per rafforzare la posizione della Liguria sui mercati internazionali, nella cornice di una “Italian Riviera” pronta a lasciare il segno.