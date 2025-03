Fipe Talent Day-Infojobs: rinnovata partnership per il futuro del lavoro nella ristorazione

Prosegue con rinnovato impegno la collaborazione tra InfoJobs, piattaforma italiana per la ricerca di lavoro online, e Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Anche per il 2025 le due realtà confermano la partnership nell’ambito del Fipe Talent Day, il road show nazionale che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore della ristorazione. Sono 1857 le posizioni attive disponibili su InfoJobs nella categoria turismo e ristorazione distribuite in tutta Italia, di cui la maggior parte in Lombardia, Lazio e Emilia-Romagna. È proprio in risposta a questa vivace domanda che InfoJobs e Fipe uniscono le forze con l’obiettivo di promuovere un mercato del lavoro più inclusivo, facilitando il dialogo tra aziende e candidati e incentivando politiche attive per l'occupazione.

Quest'anno il Fipe Talent Day farà tappa in cinque città italiane: Padova, Pesaro, Olbia, Cosenza e Reggio Emilia. Durante queste giornate, ristoranti, bar e pubblici esercizi in genere avranno l'opportunità di incontrare direttamente giovani talenti in cerca di nuove opportunità lavorative nel mondo dell’ospitalità, contribuendo a ridurre il divario tra le competenze richieste dal mercato e quelle disponibili. Questa iniziativa si prefigge l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un comparto importante dell'economia italiana, creando occasioni concrete di impiego e valorizzando le competenze richieste nel settore. InfoJobs, partner strategico dell’iniziativa, offre agli associati Fipe un listino prezzi dedicato e scontato per i propri servizi digitali, agevolando così le aziende nella ricerca di personale qualificato.

In linea con l'obiettivo di valorizzare le professioni della ristorazione, InfoJobs ha avviato un nuovo Cool Jobs in collaborazione con Pipero Roma, ristorante “stellato” simbolo di eccellenza e innovazione nel panorama della ristorazione italiana. Questa esperienza unica permette ai candidati di immergersi nel mondo dell'alta cucina e di vivere in prima persona le dinamiche di un ristorante di eccellenza. I partecipanti selezionati avranno la possibilità di trascorrere una giornata all'interno del prestigioso ristorante, affiancando il patron Alessandro Pipero e lo chef executive Ciro Scamardella nelle diverse fasi di gestione del servizio. Durante l'esperienza, potranno scoprire i segreti della cucina e della sala attraverso una cooking experience esclusiva, approfondendo competenze pratiche e operative fondamentali per chi aspira a lavorare nel settore.Come parte dell'iniziativa, InfoJobs offre ai candidati un pacchetto completo che include un compenso di 1.000 € netti per la giornata di lavoro, il trasporto e il soggiorno in hotel, oltre alla possibilità di godere di una cena con un menù degustazione di 10 portate. Inoltre, i partecipanti avranno l'occasione di raccontare e condividere la propria esperienza attraverso contenuti digitali esclusivi, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente sul dietro le quinte di un ristorante “stellato”.

"Attraverso la collaborazione con Fipe e il lancio di iniziative come i Cool Jobs di InfoJobs, vogliamo offrire esperienze concrete che valorizzino il talento e rispondano alle esigenze reali delle aziende del settore. Crediamo fortemente che iniziative come queste rappresentino un’opportunità per i candidati di entrare in contatto diretto con le aziende, comprendere da vicino il settore e l’ambiente in cui potrebbero lavorare”, dichiara Michele Antonelli, Marketing Manager di InfoJobs.

“Siamo felici di proseguire la collaborazione con InfoJobs che, grazie alla sua esperienza consolidata nel mondo digitale, ci consente di aumentare la forza e la portata del Fipe Talent Day”, ha dichiarato Luciano Sbraga, direttore del Centro Studi di Fipe. “La possibilità di integrare presenza fisica degli eventi e visibilità online rappresenta la soluzione migliore sia per le aziende, che possono massimizzare l’efficacia della ricerca orientandola sui profili più adatti, sia per i giovani talenti, che possono sfruttare le potenzialità di una più ampia panoramica sull’offerta del mercato”.