Il Festival Food&Science scalda i motori

Fervono i preparativi per il Food&Science Festival 2025, la manifestazione promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da Frame- Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio farà di Mantova sarà al centro del viaggio verso il "Cambiamento dell’agricoltura e del settore agroalimentare", questo il tema della 9a edizione della manifestazione, per capire cosa succede oggi e provare a immaginare quello che accadrà domani.

Il Festival è promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame-Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola: si avvale di partner istituzionali come ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Confcommercio Mantova, Confesercenti della Lombardia Orientale, Fondazione Banca Agricola Mantovana e Politecnico di Milano. Main partner sono Syngenta, Gruppo Tea, Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano e Consorzio Tutela Grana Padano; sponsor sono UniCredit, Levoni, Agrofarma-Federchimica, Aispec-Federchimica e Inalca. Supporter Eridania Italia e Assoprol. Sponsor tecnici De Simoni e Cucina da Manuale.

In attesa di conoscere il programma completo, che sarà presentato giovedì 17 aprile in conferenza stampa, il Festival svela in anteprima una selezione dei nomi che animeranno la tre giorni primaverile, impegnati in conferenze, dialoghi, panel a più voci su questioni tra le più attuali e urgenti da affrontare.

Ne sono un esempio gli incontri che all’agricoltura intrecciano ambiente e tecnologia, pensati per esplorare sia i sentieri tematici più (di)battuti sia quelli meno noti, proponendo nuove analisi e scoperte. Per esempio: come evolveranno le coltivazioni in risposta ai cambiamenti climatici e all’aumento costante, e preoccupante, delle temperature? Quali innovazioni potranno essere sviluppate e adottate? Tra coloro che proveranno a rispondere a queste e altre domande ci sono Claudio Cassardo, docente presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Torino che proverà a spiegare cosa dobbiamo aspettarci dal clima nei prossimi anni; Antonello Pasini, il fisico climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche che con il suo blog “Il Kyoto fisso”, il primo in Italia dedicato al clima, ha vinto nel 2016 il Premio nazionale di divulgazione scientifica e a Mantova presenterà il suo nuovo libro "La sfida climatica" (Codice, 2025); il genetista Alberto Acquadro, con cui i cambiamenti della produzione agricola incontrano le tecnologie più avanzate: suo l’incontro dedicato all’editing genomico a partire dalla ricerca sui pomodori modificati grazie al sistema Crispr-Cas9 che permette di lavorare su geni specifici del dna della pianta ottenendo in poco tempo un cambiamento migliorativo che in natura richiederebbe centinaia, se non migliaia di anni.

Agricoltura, tecnologia, ambiente e, naturalmente, alimentazione.

Il Food&Science Festival dedica uno spazio importante al cibo che portiamo sulle nostre tavole: quali scelte facciamo, cosa ci spinge ad acquistare un prodotto alimentare piuttosto che un altro, quali sono gli impatti sulla nostra salute. Per spiegarlo intervengono alcuni dei volti più noti della divulgazione scientifica: Roberta Villa, giornalista medica che “parla e scrive di salute e sanità”, impegnata in un panel a più voci sui cambiamenti nello stile di vita all’epoca dell’informazione social, tra diete, farmaci e app. Partecipa anche "Il chimico sulla tavola", la coppia di chimici formata dalla “creativa a suo agio con pennelli e parole” Chiara Biagini e dal “surfista iperattivo amante della cucina” Matteo Capone, che portano il pubblico alla scoperta di quella che forse è la prima innovazione chimica in campo alimentare, cioè la cottura, e del suo impatto sul nostro modo di vivere attraverso i millenni. Infine, ecco "Non è la Zebra", progetto di divulgazione a cui hanno dato vita Lorenzo Gagliardi e Greta Durante focalizzato sulle scienze comportamentali e i processi decisionali, che al Festival aiuteranno a capire quali meccanismi psicologici si mettono in moto quando scegliamo, al supermercato come al ristorante.