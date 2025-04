McDonald's: Maffioli nuovo Chief Restaurant Officer

McDonald’s Italia annuncia la nomina di Massimiliano Maffioli come Chief Restaurant Officer. Nel suo nuovo incarico, sarà responsabile delle funzioni Field, Franchising e National Operations, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e l’integrazione tra le aree aziendali per favorire lo sviluppo del business. Il suo ruolo avrà grande rilevanza strategica all’interno del Board of Directors del gruppo guidato dall’amministratore delegato Giorgia Favaro.

Nel corso della sua carriera, Maffioli ha maturato esperienze in contesti italiani e internazionali. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, ha iniziato la sua esperienza professionale occupandosi di tematiche organizzative e di gestione del cambiamento prima in Amplifon e successivamente in Danone. Nella stessa Danone ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito delle Risorse Umane, fino ad essere promosso HR Manager nel 2006.Nel 2008 Massimiliano inizia un’importante esperienza internazionale in Pernod Ricard, dapprima in Italia e Svizzera, poi in Iberia ed infine in Usa. Qui ha ricoperto ruoli di grande responsabilità come HR Director per Italia e Svizzera, Iberia (Spagna e Portogallo) ed infine come Senior Vice President of HR & Corporate Services nella filiale degli Stati Uniti.

Nel 2018 entra in McDonald’s Italia come Chief People Officer, assumendo la responsabilità del dipartimento Risorse Umane. Nel 2020 assume il ruolo di Senior Director, Chief People Officer per la Iom BU, guidando le strategie HR in 11 mercati internazionali Europei, tra cui l’Italia. Nel 2024 torna in Italia come Field Service Director Nord, assumendo la responsabilità dei ristoranti dell’area nord dell’azienda. La nomina a Chief Restaurant Officer lo porta oggi a guidare tre aree strategiche per l’azienda: Field, National Operations e Franchising.

Il nuovo ruolo di Maffioli avrà al centro l’efficienza operativa dei ristoranti, l’esperienza dei clienti e il supporto alla nostra rete di imprenditori, elementi fondamentali per la crescita del brand in Italia. "Ogni giorno", dichiara il dirigente, "accogliamo 1,2 milioni di clienti nei nostri ristoranti, e McDonald’s sta evolvendo rapidamente per rispondere sempre meglio alle loro esigenze. La trasformazione in atto sarà strategica nei prossimi anni, e il mio obiettivo sarà favorire la sinergia tra questi ambiti, contribuendo così allo sviluppo della nostra rete e al successo dei nostri imprenditori".