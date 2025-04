xFarm Technologies con Forever Bambù per riduzione water footprint

Due per due quattro: sono queste le sonde che da due anni affondano nei terreni dei bambuseti di Castiglione della Pescaia (GR) e Sovicille (SI) di Forever Bambù Società Benefit, realtà leader nella piantumazione di bambù gigante con agricoltura biologica e simbiotica, grazie alla partnership con xFarm Technologies, siglata nel 2023, per un nuovo studio comparato.

xFarm Technologies, partner digitale che opera nel mondo della raccolta dati in agricoltura ha creato una doppia coppia di sonde nel terreno su cui radicano le piante di bambù gigante di Forever Bambù. Questi device ad alta tecnologia sono in grado di dialogare con una centralina meteo che raccoglie dati sulla pioggia, sul vento, sulle temperature e ogni evento atmosferico. L’interazione tra questi elementi produce il cosiddetto “consiglio irriguo”, ovvero appunto un suggerimento che viene inviato digitalmente al sistema di irrigazione e lo comanda ad irrigare i campi - o ad astenersi - con una precisione estrema, traguardando sempre il benessere e la crescita delle piante, ottimizzando e riducendo l’uso dell’acqua.

“Nei nostri bambuseti era già attivo un sistema di irrigazione smart progettato da noi, che insieme all’acqua erogava concimi e sostanze nutritivi organici per sostenere al meglio la crescita", spiega Mauro Lajo, amministratore delegato di Forever Bambù. "E’ stato sensazionale scoprire che quasi da subito le sonde ci hanno consentito una ulteriore modifica del sistema di irrigazione impiegato, riducendo del 70% la quantità d’acqua, che prima era evidentemente non utilizzata in modo ottimale pur mantenendo la stessa velocità di crescita dei fusti. Per chi come noi crede in un mondo migliore, senza sprechi e con sempre meno emissioni e più verde, anche questo aspetto è fondamentale. E questo varrà, a tendere, per ognuno dei nostri bambuseti e per quelli, nuovissimi, che hanno appena iniziato a crescere nei terreni di aziende illuminate, come nel caso di Brugola a Muggiò”.

“Il nostro ruolo è esattamente questo: accompagnare i nostri partner verso una gestione sempre più oculata delle risorse. Questo lo facciamo abbinando un importante lavoro di ricerca e sviluppo alla nostra tecnologia”, aggiunge da parte sua Alessandro Bucciarelli, Head of Agronomic Products & R&D di xFarm Technologies, tech company specializzata nel digitale in agricoltura che supporta oltre 500mila agricoltori su una estensione di oltre 8 milioni di ettari. - “In particolare, con il nostro software gestionale, una rete di sensori sul campo e le analisi che il nostro team di agronomi e ingegneri produce, aiutiamo agricoltori e filiere ad adottare pratiche agricole sempre più sostenibili. La fortunata collaborazione con un player visionario come Forever Bambù va esattamente in questa direzione”.

Forever Bambù è dal 2014 la prima iniziativa 100% made in Italy che recupera terreni abbandonati, li lavora e li piantuma con un esclusivo protocollo agroforestale biologico e simbiotico per trasformarli in foreste di bambù gigante. Nel 2021 è diventata Società Benefit, riunendo 29 società agricole di cui 7 start up innovative per 250 ettari, piantumati con 198.000 piante, con la partecipazione di oltre 1650 soci provenienti da tutta Europa.

Dopo anni di campagne di crowdfunding di successo e oltre 32 milioni di euro di capitale sociale versato, Forever Bambù ha annunciato l'intenzione di intraprendere la strada per la quotazione in Borsa, la prima società di creazione e gestione di foreste a scopo industriale a valutare questa strategia di crescita.