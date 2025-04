John Agostini nuovo direttore generale di Sapori Artigianali

John Agostini è il nuovo direttore generale di Sapori Artigianali Srl, società fondata 21 anni fa da Mauro Tiberti, attivo nella commercializzazione di prodotti da forno e dolciari con il marchio “ODStore”, nella ristorazione fast food in franchising con il marchio KFC e nell’hotellerie di lusso con ODS Sweet Hotel & Restaurant.

L’ingresso di Agostini rappresenta una scelta strategica per Sapori Artigianali, poiché arriva in un momento cruciale del suo percorso di crescita. L'azienda, già presente con il marchio ODStore in Italia, Polonia e Francia, ha l'ambizione di consolidare la propria posizione sul mercato interno ed espandersi ulteriormente nei mercati esteri. In questa direzione si inserisce il nuovo progetto di apertura a breve del primo store in Spagna, mentre sono in fase di studio le opportunità di ingresso in Germania.

La nomina di Agostini rafforza l’impegno dell'azienda per uno sviluppo globale, in linea con l’ambiziosa strategia di internazionalizzazione. Con un passato di successo in Carrefour Italia dove ha ricoperto il ruolo di direttore franchising ed espansione e coordinato oltre 800 punti vendita, Agostini porta con sé una vasta esperienza nel retail e nella gestione di espansioni su larga scala, fondamentale per guidare l'azienda nella prossima fase di sviluppo.

Dopo l’apertura degli ODStore in Polonia e a Parigi, il gruppo prosegue il processo di internazionalizzazione puntando a consolidare queste operazioni e ad espandersi ulteriormente in Europa, con progetti già avviati per nuovi punti vendita in Spagna e Germania. Lo sviluppo dei mercati internazionali rappresenta certamente la sfida dei prossimi anni per il marchio.