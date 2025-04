Nescafé Ready-to-Drink conquista i giovani indiani

Nestlé sta espandendo la sua gamma di caffè freddo Nescafé Ready-to-Drink in India, nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena) e in Brasile per soddisfare le esigenze dei giovani consumatori che danno priorità alla praticità, alla varietà e alle opzioni da asporto in linea con il loro stile di vita frenetico e dinamico.

Le bevande pronte da bere rappresentano il segmento del caffè in più rapida crescita a livello globale, con un tasso di crescita a due cifre, trainato in gran parte dal consumo di caffè freddo tra i consumatori della Generazione Z e dei Millennial. In India, nella regione Mena e in Brasile, dove circa un quarto della popolazione è composta da giovani, Nestlé sta sfruttando il potenziale di questi mercati con la sua gamma Nescafé Ready-to-Drink, che comprende varietà come latte, cappuccino e moka, nonché aromi come cioccolato o caramello. I caffè pronti da bere offrono ai consumatori un caffè freddo e gustoso da portare con sé, il che li rende una scelta comoda e popolare per molti.

"Con Nescafé Ready-to-Drink, vogliamo avvicinare nuovi consumatori alla categoria del caffè e creare occasioni di consumo del caffè completamente nuove", ha affermato Michael Briner, Zone Aoa e Global Category Lead per Ready-to-Drink presso la Coffee Brands Strategic Business Unit di Nestlé. "Le nostre deliziose varietà offrono il perfetto ristoro da gustare con gli amici, in viaggio, a casa o ovunque tu preferisca. Con mercati come l'India e quelli in Medio Oriente e Nord Africa rimasti ampiamente inutilizzati fino ad ora, siamo fiduciosi di poter far crescere la categoria del caffè freddo in queste aree geografiche".

Il lancio del caffè Nescafé Ready-to-Drink in India, Medio Oriente, Nord Africa e Brasile si basa sul successo dei lanci in Cina, Thailandia, Indonesia, Malesia, Singapore, Giappone e Turchia, paesi in cui la cultura del caffè pronto da bere è consolidata e in crescita. La bevanda Nescafé Smoovlatte Original Ready-to-Drink in Cina è il prodotto Nescafé più venduto a livello mondiale.