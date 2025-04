Giornata del Made in Italy: Amadori protagonista

Un racconto fatto di “Sapori Made in Italy”, che ha origine dall’intuito imprenditoriale dei fratelli Amadori, è andato in scena ieri sera al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Gruppo, forte della sua filiera italiana, ha raccontato la sua visione per il futuro "in cui vuole portare innovazione attraverso un’offerta alimentare a base di proteine italiane, di qualità e diversificate, in linea con l’evoluzione delle abitudini di consumo", spiega una nota.

L’evento istituzionale, in contemporanea con la campagna di comunicazione “Storie di Filiera” (vedi articolo di EFA News), ha dato il via ufficiale alle attività correlate all’adesione all’edizione 2025 della “Giornata Nazionale del Made in Italy”.

Alla presenza del Ministro On. Adolfo Urso, l’AD Denis Amadori ha illustrato la storia di dell’azienda e i suoi piani di crescita e sviluppo, in un momento di forte evoluzione per il Gruppo, che da specialista del mondo avicolo punta a diventare leader nel comparto agroalimentare per l’offerta a base proteica, sia di origine animale sia vegetale, garantita da tutto il gusto e qualità italiani. "Un percorso - spiegano dall'azienda - intrapreso dal 2024, un anno di forte evoluzione per l’Azienda che ha ridefinito Purpose, Mission, Vision e Valori aziendali: un percorso che ha portato alla nascita dell’identità Corporate “Amadori - The Italian Protein Company” e alla presentazione del nuovo Piano Strategico".

“Ringrazio il Ministro Adolfo Urso per l’ospitalità e la sua presenza. Per noi è un onore essere qui a festeggiare il nostro impegno e a condividere la nostra visione futura” - ha dichiarato l’AD Denis Amadori. “In questa serata raccontiamo il nostro percorso di crescita e vogliamo illustrare come ci stiamo evolvendo da azienda specialista dell’avicolo a Gruppo leader dell’offerta alimentare a base proteica, sia animale che vegetale. Questa visione strategica l’abbiamo dichiarata nel nostro corporate brand ‘The Italian Protein Company’: vogliamo investire e vogliamo farlo in Italia, facendo sempre leva sulla nostra cultura di filiera, perno di qualità e garanzia. I nostri obiettivi sono ambiziosi, ma siamo spinti dalla passione e dalla professionalità di tutte le oltre 9.300 persone che ho l’onore di rappresentare. Stasera celebriamo il Made in Italy e l’eccellenza di un Gruppo che, dall’esempio dei suoi fondatori, è impegnato a crescere in maniera virtuosa, attenta a valorizzare il saper fare italiano insieme ai territori e alle comunità in cui opera.”

“Il Made in Italy oggi è all'avanguardia per qualità: è buono, bello e ben fatto, ma dovrà essere anche sempre più sostenibile” - ha commentato il Ministro Adolfo Urso. “Se le nostre imprese lo sanno fare, e Amadori ne è un esempio, è perché hanno alle spalle l’esperienza degli imprenditori, delle loro famiglie, del genio e della visione di chi ha fondato l’azienda, della forza delle persone che lavorano in queste realtà d’eccellenza e anche la volontà di continuare a crescere e portare innovazione. Questa è la peculiarità e l’essenza del nostro sistema produttivo. Grazie di fare parte della ‘Giornata Nazionale del Made in Italy’: di aziende come Amadori c’è bisogno nel Paese."

La serata presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata anche l’occasione per offrire agli ospiti una selezione della proposta di marca, sapientemente interpretata dallo chef Alessandro Circiello, Presidente della URC Lazio della Federazione Italiana Cuochi, che ha realizzato un’esclusiva degustazione di prodotti Amadori (a base di proteine “bianche” di pollo e tacchino, “gialle” con le uova e “verdi”, grazie alle proteine vegetali) e Lenti (le proteine “rosa” del prosciutto cotto del brand piemontese, parte del Gruppo Amadori dal 2022). Tutto, ovviamente e rigorosamente, Made in Italy.

Oltre alla campagna di comunicazione social “Storie di Filiera” e all’evento romano, le attività del Gruppo Amadori nell’ambito della “Giornata Nazionale del Made in Italy” continuano con un Open Day dedicato agli studenti di alcuni istituti alberghieri pugliesi che visiteranno, in aprile, un allevamento de “Il Campese”, il pollo allevato all’aperto, eccellenza produttiva Amadori e principale filiera italiana dell’allevamento avicolo all’aperto.